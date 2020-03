De polka dot is terug. Stippen- en balletjespatronen gaan we in de nieuwste mode voor lente zomer 2020 veel tegenkomen. En gelukkig maar want de polka dot is één van de chicste fantasieën die er is!

Eén van de chicste prints die je je kunt bedenken, is de polka dot. We hebben het dan over die overbekende balletjes of stippen die we meestal in het zwart of wit op jurken en blouses tegenkomen. Ook voor lente en zomer 2020 zijn ze weer een enorme trend. Heb je even een wat gekledere look nodig, dan is de polka dot een uitkomst!

Even terug in de modegeschiedenis

Mocht je je afvragen of de polka dot iets met de polka dans te maken heeft, dan is het antwoord ‘ja, waarschijnlijk wel’. Het lijkt erop dat de polka dots halverwege de negentiende eeuw in Duitsland in opkomst kwamen, juist in de periode dat polka muziek en dansen populair werden. De stippen zouden eerst als ‘thalertupfen’ aangeduid zijn, naar het betaalmiddel van toen (en ‘thaler’ klinkt verdacht veel als ‘daalder’!). Eind negentiende eeuw was het ‘daalderpatroon’ helemaal ingeburgerd. Nu nog geldt het als een van de meest elegante fantasieën.

Grote en kleine stippen voor lente zomer 2020

De polka dot is terug, en hoe! Voor lente zomer 2020 zien we ‘m – net zoals dat voor de bloemenprints geldt – in micro en macro versies. De allergrootste ‘dots’ zagen we Dries van Noten. Microballetjes zagen we onder meer bij Max Mara. En Sacai combineerde polka dots in verschillende groottes met elkaar.

Zwart en wit het meest populair

De meest populaire uitvoeringen van de polka dot voor lente zomer 2020 zijn witte stipjes tegen een zwarte achtergrond (Max Mara) of zwarte stippen tegen een witte achtergrond (Sacai, Ermanno Scervino). Bij Paco Rabanne zagen we gekleurde stippen tegen een zwarte achtergrond met een jaren ’80 disco feeling; bij Michael Kors jurken met witte stippen tegen gekleurde achtergronden als rood en bruin (hier was de feeling meer ‘Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini’ naar het overbekende liedje uit 1960).

Zo draag je polka dots

Stippen draag je deze zomer van top tot teen. Ga voor een lange jurk met stippen. Of draag een broekpak met stippen. Of, en dat is nog leuker, combineer verschillende soorten polka dots met elkaar. Een heel aparte en gewaagde combinatie is die van polka dots met bloemenprints, zoals we die bij Dries van Noten zagen. En anders kun je je altijd nog laten inspireren door Paco Rabanne waar we gekleurde polka dots in combinatie met pailletten zagen. Heel leuk is het ook om met verschillende transparanties te spelen, zoals we dat op de catwalks zagen.

Kijk je garderobe er maar eens op na. Wedden dat je ergens nog een ‘polkadotje’ hebt liggen? Integreer het met actuele items van nu voor een spannende en up-to-date modelook.

