Angstig of niet, het coronavirus laat niemand onberoerd. Wie kucht of niest, zit sinds gisteren (13 maart) opeens aan huis gekluisterd. We zijn opgeroepen om sociaal contact te beperken, wat voor velen werken vanuit huis betekent. Hoe je het ook wendt of keert, we zullen steeds meer thuis zijn. En dat is misschien zo slecht nog niet. Wij hebben er onze gedachten eens over laten gaan.

#1 Me-time

Het coronavirus schenkt ons extra me-time. Werkafspraken worden afgezegd, over een avondje stappen denk je tweemaal na. Misschien werk je thuis en heb je de uren die je gewoonlijk in de trein of de file doorbrengt opeens voor jezelf. Dit is een prachtmoment om tot bezinning te komen. Tegen onze zin is het hamsterrad tot stilstand gekomen. Het is tijd om eruit te stappen en te genieten van rust en stilte.

#2 Samen thuis

Het coronavirus brengt ons dichterbij de mensen die er echt toe doen. Je wilt misschien even niet met de trein of ziet het niet zitten om in een overvolle kroeg een biertje gaan drinken, en dus blijf je wat vaker thuis. In plaats van allerlei afspraken te plannen met collega’s, vrienden en kennissen zijn we meer aangewezen op het gezelschap van onze huisgenoten. Eindelijk is er de rust om elkaar eens echt te spreken (en om naar elkaar te luisteren).

#3 Uitgebreid koken

Bloem in huis? Melk? Eieren? Waarom zou je niet eens zelf brood maken? Of pasta? Of een lasagne. Als onze razendsnelle wereld een stapje terug doet, en we meer op onszelf aangewezen zijn, dan is het heerlijk om eens uitgebreid te koken. Herinner je je de term ‘slowfood’ nog? We hebben ‘m al tijden niet meer gehoord, maar het is er nu wel het moment voor. Houd je niet van koken, dan is er altijd nog die roman (ja, van ouderwets papier) die op je wacht. Of je kunt eieren schilderen voor de Pasen!

#4 Rakel oude vriendschappen op

De coronaviruscrisis is een geweldig excuus om eindelijk weer eens contact op te nemen met vrienden die je uit het oog verloren bent of die in het buitenland zijn gaan wonen. Stuur een welgemeend berichtje om naar hun gezondheid en omstandigheden te informeren. Vooral als ze aan huis gekluisterd zijn, zal het hen een groot plezier doen om van jou te horen! (Vergeet niet om ook opa en oma met een berichtje te verblijden)

#5 Voorjaarsschoonmaak

Terwijl wij ons met z’n allen druk maken om het virus, gaat de natuur door. Het is bijna lente! Gooi de ramen open en ruim je kasten op. Maak je huis schoon. Haal de voorjaarszon binnen!

#6 Trakteer je buurt op een live concert

Deze tip is geïnspireerd door het hard getroffen Italië waar de mensen tot thuisblijven veroordeeld zijn. Verschillende muzikanten en zangers in Milaan en Rome openden de afgelopen dagen de ramen van hun huis of appartement en trakteerden hun buurtgenoten op een live concert. Muziek en zang schalden door de uitgestorven straten. Overal op de balkons en achter de ramen luisterden de mensen ontroerd toe en werden er traantjes weggepikt. De concerten werden afgesloten met een daverend applaus. Wat let je om je gitaar te trekken, om te zingen? Misschien heb jij ook nog een ander creatief idee?

#7 Zoek de natuur op

Gezond, in vorm? Zoek de natuur in je naaste omgeving op. De mooiste plekjes liggen er op dit moment verlaten bij. Beweeg, doe zonlicht en energie op. Kleed je wel goed aan. Niemand wil juist nu verkouden worden! Daar word je alleen maar zenuwachtig van.

We mogen elkaar dan even niet huggen, zoenen of de hand schudden, maar we krijgen er momenten van bezinning van terug. Terug naar onszelf, terug naar onze naasten, terug naar de natuur.

Virtuele kussen!

xxx

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE