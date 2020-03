De tassentrends voor lente zomer 2020 zijn interessant. Van mini-, micro- en doublebags slaan we door naar volumineuze en vaak zachte macrotassen. De mode blijft ons bezighouden, zullen we maar zeggen. Het leuke is ook dat er voor elk type tas een soort eigen manier van dragen is. Zo heb je tassen die je overdwars over je lichaam draagt, tassen die je aan het hengsel draagt, tassen die je aan je schouder draagt, én tassen die je onder je arm draagt. Onder die laatste categorie vallen de grote, zachte en volumineuze tassen.

Is je tas groot, zacht en plooibaar dan klem je hem gracieus onder je arm. Dat zagen we op de catwalks en op de straat rond de showlocaties. Zelfs als zo’n grote tas een hengel heeft, gaat-ie toch lekker onder de arm. Want dat is nu eenmaal de trend, dat is cool!

Met deze geste komt het accent natuurlijk ook meer op je handen te liggen. Die nemen een hogere positie in en vallen beter in het gezichtsveld van omstanders. Het is dan dus wel zaak dat je handen goed verzorgd zijn. Een nagellakje is bijna een must.

Als je van over-accessorizen (veel modeaccessoires tegelijk) houdt, dan is dit bovendien je kans. Ga voor armbanden en ringen die je, net zoals je nagellak, op je tas afstemt. Draag je een tas met een goudkleurige schakelketting onder je arm, ga dan voor goudkleurige accessoires. Het lijkt allemaal erg vergezocht, maar details en perfectie zijn het geheim van it-girl looks.

Andere modetrends voor lente zomer op deze streetstyle foto’s:

nagellak: donker maar ook pastels

schakelkettingen aan tassen, om je nek en aan brillen

vintage tassen (vooral die modelletjes met knipsluiting)

grote (ruitjes)blazers

broekpakken

