Modetrends lente zomer 2020. Dat tuttige spencertje, weet je nog?

Op het eerste gezicht denk je misschien… tjee, wat moet ik hier nu mee: spencers! Bestaan ze eigenlijk nog? Jawel. En we gaan ze weer dragen ook. Tenminste, als je mag afgaan op modehuizen als Louis Vuitton en Missoni (natuurlijk mag je daarop afgaan).

De spencers bij Missoni doen eigenlijk nog het meest denken aan de spencers van toen (jaren ’70 en ’80). Het zijn mouwloze, lange truitjes met een V-hals. Missoni showt ze over strepentruien en -blouses met lurex. Het Italiaanse modehuis haalt er dan ook nog eens fantasiesjaaltjes en relaxede broekjes met verfijnde prints bij. Toe maar! Maar wel leuk om zelf mee aan de slag te gaan.

Louis Vuitton combineert luxueuze jaren’ 70 spencers met pailletten met een andere grote modetrend van het moment: blouses met pofmouwen. Dit is misschien wat minder draagbaar maar wel zo interessant.

Verder gaan we ook veel gehaakte en gebreide topjes zien die misschien niet voor spencer kunnen doorgaan maar er wel op lijken. Ze laten zich heel leuk met allerlei outfits combineren. Bijvoorbeeld over een bloesje en onder een colbert. Zo’n gehaakt of gebreid topje is hip maar houd je ook warm. Deze mini-spencers en topjes kun je ook dragen over een jurk die best een boost kan gebruiken.

Bij de grote modeketens zien we momenteel al allerlei gebreide topjes en spencers – soms ook heel eenvoudig en in effen kleuren -, en backstage bij de modeshows zagen we verschillende modellen die dergelijke cozy topjes over een wit bloesje en op een wijde broek droegen.

Ons advies: denk creatief, maak vernieuwende combinaties, en heb je geen spencer of gebreid topje in je kast, dan is het nu misschien het moment om in de breipennen te klimmen!

