Kan dat nou wel, al die mode en dat oppervlakkige gedoe in deze dagen?

‘Kan dat nou wel, al die mode en dat oppervlakkige gedoe?‘ vraag ik me in deze dagen af terwijl ik trouw blijf doorschrijven over de allernieuwste modetrends, de hipste modeaccessoires en de meest populaire kapseltjes voor de lente en zomer 2020.

Ach, wat een heerlijke woorden trouwens: lente, zomer! Zucht. Hoeveel zwaarder, inhoudsvoller is hun betekenis opeens? Het zijn geen vanzelfsprekende begrippen meer. We zijn ons er opeens ten volle van bewust waar ze voor staan, juist nu het niet zeker is hoeveel we dit jaar daadwerkelijk van deze schitterende seizoenen gaan meekrijgen.

Als ik tijdens mijn sporadische wandelingetjes door de uitgestorven steegjes van mijn stad op een bloeiende magnolia stuit, of op een schitterende camelia, een forsythia, een bosje narcissen, of als ik een vogel vrolijk hoor kwetteren, dan voel ik soms een dwaze steek van jaloezie.

‘De natuur gaat door zonder ons! Het staat daar maar te groeien. Geen knop, geen bloem, geen eerste pril groen blaadje, geen vogeltje dat zich ervan bewust is wat de wereld doormaakt.’

Het voelt een beetje als toen ik eens, in een ver verleden, wegens ernstige ademhalingsproblemen, in het ziekenhuis lag. Ook toen was het lente, maar toen was ik niet jaloers op de natuur die zijn gang ging en zich, vanzelfsprekend, van mijn conditie helemaal niets aantrok, maar op het verzorgende personeel dat, zodra ze klaar waren met hun dienst, de normale wereld, het dagelijks leven instapte, terwijl ik, gekluisterd aan mijn infuuspaal in het ziekenhuisbed achterbleef.

Nu is niet eens dat normale, dagelijks leven er meer.

Maar tegen de nog vaak grijze, grauwe lucht steken het geel, paars en roze van de voorjaarsbloemen sterk af. Ik benijd ze omdat ze ongestoord en vrij hun levensloop vervolgen. Maar tegelijkertijd koester ik ze. Het zijn lichtpuntjes, puntjes van hoop.

Na zo’n wandelingetje ga ik dan maar weer achter mijn computer zitten ploeteren door de duizenden foto’s die ik tijdens de modeweken maakte, al speurend naar ‘rode lijnen’, naar mode-, make-up en haartrends voor het komende seizoen.

En dat zal ik blijven doen. Want het mag dan allemaal wel zo ontzettend oppervlakkig zijn, het heeft ook met respect, schoonheid, vreugde en hoop te maken.

Van mooie dingen worden we blij, we dromen erbij weg. Maar mooie kleren zijn meer dan alleen een droom. Mooie dingen aan ons lijf stemmen hoopvol, optimistisch, ze geven positieve vibes, zoals dat tegenwoordig heet. En dat op een moment waarop het meer dan ooit belangrijk is om goed voor onszelf te zorgen, en om onszelf te blijven verzorgen.

Daarin steunen al die modetrends, beauty trends en haartrends ons. Ze inspireren om creatief met onze bestaande garderobe om te gaan, om nieuwe combinaties te bedenken, om ons no matter what met smaak en plezier (vooral plezier!) te blijven kleden, om ons haar te blijven doen en ons te blijven opmaken, Kortom, om de moed erin te houden en om aan onszelf te laten zien dat we er, ondanks alles, zijn mogen, in alle opzichten!

Charlotte

xxx (virtuele kussen)