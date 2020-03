Een paar brede schouders kan iedereen in deze tijd wel gebruiken. Na de power coat van het afgelopen seizoen mogen we de power colbert verwelkomen! Brede, zeer brede jaren ’80 schouders zijn een waanzinnige modetrend voor lente zomer 2020. Met zo’n colbert (of jas) ga je bepaald niet onopgemerkt door het leven.

Chic, krachtig, strong, modern, of juist afschuwelijk. Denk er het jouwe van. Het is inderdaad wel even wennen om dit soort kleerkastachtige items op straat te zien. Wij vinden ze vooral héél ‘couture‘ maar of je er ons in zou spotten…

Eigenlijk hangt dat – zoals men dat zo diplomatisch zegt – van de omstandigheden af. Ben je front row uitgenodigd bij een modeshow (maar wie is dat?) dan is zo’n power blazer natuurlijk fantastisch. Zit je thuis te werken, dan is het meer een museumstuk.

Verder zijn er natuurlijk ‘brede schouders’ en ‘brede schouders’. Een beetje uitvergrote schouders zou je ook nog als modieuze caprice (grap) kunnen opvatten, zeker in combinatie met een paar shorts. Je krijgt dan zo’n moderne shorts suit, een andere modetrend voor lente zomer 2020.

Eigenlijk moet je, als de omstandigheden er niet naar zijn – ‘Helaas wéér niet uitgenodigd voor de front row bij Prada :-) – dit soort power colberts gewoon helemaal ‘ontdramatiseren’, zoals model Ruiqi Jiang op de foto hieronder dat doet.

Eureka! Dat is het geheim! Zo’n power colbert moet niet couture zijn, en zeker geen museumstuk, maar CASUAL! Draag ‘m op een gebleekte spijkerbroek, en over een ander colbertje. Haal er een vissershoedje bij. Draag er een paar platform shoes onder… En dan maar hopen dat het zo goed uitpakt als bij Ruiqi Jiang op onze streetstyle foto. Big smile :-)

TRENDYSTYLE