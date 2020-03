Tiramisu naar origineel Italiaans recept

Tiramisù betekent zoiets als: ‘Trek me omhoog’ en waarschijnlijk heeft dat te maken met het (aanzienlijke) aantal calorieën van dit dessert (ook al zijn er mensen die dit toetje vanwege de eieren en de cacao een… uhm… lustopwekkend effect toedichten en menen dat het de naam daaraan te danken heeft – laat het ons weten :).

Hoe het ook zij, dit recept kreeg ik van een Italiaanse vriend en het resultaat is gegarandeerd 100% Italiaans en ronduit VERRUKKELIJK. Alessio maakte het dessert en ik maakte de foto’s en likte de schalen schoon :-) Dit is een dessert waar je absoluut mee kunt scoren en dat overigens best eenvoudig te maken is. Je hebt er geen oven voor nodig; het is alleen even flink kloppen en stapelen.

Je kunt het beste echt Italiaanse ingrediënten gebruiken. Dat geldt vooral voor de Savoiardi koekjes (in ons land bekend als ‘lange vingers’) en de Mascarpone kaas.

Genoeg gezegd, hier is het recept. Met dank aan Alessio.

Ingrediënten (6 tot 8 personen)

500 gram Mascarpone kaas

6 eieren (6 dooiers en het eiwit van 3 eieren)

9 eetlepels suiker (ongeveer 1,5 eetlepel voor elke eierdooier)

300 gram Savoiardi koekjes (lange vingers)

1 glas koffie (oploskoffie of, nog lekkerder, espresso koffie)

Amaretto likeur (de hoeveelheid hangt van jouw smaak en je gasten af)

Cacao poeder

Benodigdheden

Een grote vierkante of rechthoekige schaal

Twee kommen

Een garde

Een fijne zeef (om de cacao te zeven)

Bereiding

Scheid de eierdooiers en het eiwit in twee verschillende kommen.

Klop het eiwit van 3 eieren op totdat het schuimig en sneeuwwit is.

Klop de 6 eierdooiers met de suiker op tot een dikke lichtgele crème (goed kloppen, beter te lang dan te kort).

Voeg nu alle Mascarpone kaas aan de eierdooiercrème toe en schep de ingrediënten goed door elkaar. Daarna voeg je ook het eiwit toe en schep je opnieuw alles goed door elkaar totdat je een zachte maar dikke crème hebt.

Bedek nu de bodem van de schaal met de Savoiardi koekjes. Dit is de basis van je tiramisu. Schenk een half glas koffie over de koekjes en schenk er dan, desgewenst, de Amaretto likeur over (wat ons betreft mag het wel een flinke scheut zijn). Strooi nu wat cacaopoeder over het geheel en dek de koekjes af met de helft van de crème.

Maak nu een tweede laag Savoiardi koekjes en herhaal alle handelingen (dus koffie, likeur en cacao van de eerste laag).

Bedek de tweede laag nu met de rest van de crème en strooi er een dekkende laag cacao over zoals je dat ook op de foto’s hierboven ziet.

Dek de tiramisu nu af met keukenplastic of aluminium folie en plaats de schaal in de ijskast. In theorie kun je de tiramisu na een paar uur al eten, maar na 24 uur in de ijskast is deze Italiaanse lekkernij op z’n best!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE