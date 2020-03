De coolste mode vondsten kom je op straat tegen. Streetstyle is een enorme inspiratie bron. We hebben drie inspirerende mode looks voor lente zomer 2020 voor je.

Deze drie mode-looks hebben allemaal iets bijzonders, iets persoonlijks. Hier is echt over nagedacht. Dit zijn geen looks die klakkeloos de modetrends voor lente zomer 2020 volgen. Ontdek de tricks & tips van de fashionista’s!

Ecoleren jurk met bustier

Dit ecoleren jurkje hangt toevallig ook mijn kast (het is van een bekende modeketen), maar ik zou er nooit aangedacht hebben om er een bustier over te dragen. En al evenmin om er een doorgestikt bruin jack bij te halen! Een fantastisch voorbeeld van ‘out of the box’ denken!

Tip: wees creatief en heb lef!

Op stap in je dekbed

Deze look is een allegaartje van allerlei items die dus helemaal niets met de modetrends voor lente zomer 2020 te maken heeft. En toch komt ze ermee weg. Juist komt ze ermee weg. De dekbed-jas is het key item. Wat je er verder bij haalt, is niet meer belangrijk.

Tip: kijk uit naar key-items!

3 Mode-trucjes

In deze modelook zien we drie ‘trucjes’ voor een up-to-date silhouet. Je doet ze gemakkelijk na: 1. laarzen over je broek (hadden we jaren niet gedaan), 2. blazer in je broek (een trend voor dit seizoen) en 3. blazer over blazer!

Tip: speel met vormen en proporties!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE