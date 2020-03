Kapseltrends voorjaar 2020. 3x Halflange superhippe kapseltjes

Halflang haar is dé kapseltrend voor voorjaar zomer 2020. Deze hippe haarlengte is zo gemakkelijk en tegelijkertijd o zo chic!

Zin in een nieuwe, frisse haarcoupe om de lente te vieren? Een halflang kapseltje is dé oplossing. Deze haarlengte is dit seizoen opnieuw de winnaar, ofwel: de meest geliefde haarlengte van hair stylisten, modellen, celebs en de fashion peopletjes.

Tijdens de modeweken spotten we bijzonder veel (superschattige) halflange coupejes. Eén van de meest chique hair looks zie je op de foto hieronder. Het haar is één lengte (kaaklijn) geknipt, wordt met een middenscheiding gedragen en heeft een lichte wave zoals dat nu mode is. Zo simpel, zo stijlvol. Doe ons dit kapseltje maar!

Een ander kapsel dat we je willen signaleren, is dat de lob (long bob) van model en influencer Candela Novembre. Dit kapsel is haar signatuur. Ook zij draagt haar haar op één lengte en heeft het heel natuurlijk gestyled.

Zelfs piepjonge influencers wagen zich aan een bot geknipt halflang kapsel. Het voordeel van zo’n coupe is dat het ‘geordend’ staat, en dat het je direct een bepaald (stijlvolle) look verschaft. Hiermee stuiten we dus op een trucje van de fashionista’s: een halflang en glad gestyled kapseltje verleent je allure en versterkt je mode look.

