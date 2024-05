Zo draag je de oversized blazer volgens de trends voor zomer 2024. Foto Charlotte Mesman

De oversized blazer blijft een geliefde modetrend, ook voor zomer. Dit item tilt elke casual outfit direct naar een hoger niveau tillen en maak je zomerlooks meteen cool. Weet je niet goed hoe je de oversized blazer moet dragen? Bekijk onze streetstyle foto’s en laat je inspireren door onze tips.

Ga voor een boxy blazer

Zo draag je de oversized blazer volgens de trends voor zomer 2024. Foto Charlotte Mesman

Omarm het oversized silhouet door te kiezen voor een boxy, gestructureerde blazer die tot over je heupen valt. Zoek naar een model met overdreven schouders en ruime mouwen voor die felbegeerde ‘geleend-van-de-mannen’-feeling. Zwart en neutrale kleuren zijn altijd goed. De combinatie boxy blazer met een spijkerbroek is nog steeds het meest geliefd en staat garant voor een stijlvolle maar tegelijkertijd casual look.

Combineer met shorts of minirokken

Ga voor een gebalanceerd silhouet door je oversized blazer te combineren met shorts of minirok. Met deze combinatie creëer je een stijlvol contrast tussen je bovenkleding en blote benen. Met denim of linnen shorts creëer je een casual sfeer; met een minirok geef je je look een vrouwelijke twist mee. Denk ook aan korte ballonrokken, een trend voor zomer 2024.

Over (lange) jurken

Zo draag je de oversized blazer volgens de trends voor zomer 2024. Foto Charlotte Mesman

Voor een chique en moeiteloze look draag je een oversized blazer over een slipdress of een zwierige maxi-jurk. Deze laagjestechniek voegt structuur en dimensie toe aan een eenvoudige jurk. Draag je blazer met een riem in je taille voor een meer gedefinieerd silhouet.

Op een kokerrok

Boxy blazer met kokerrok en pumps. Foto Charlotte Mesman

Voor een superchique en vrouwelijke look combineer je je oversized blazer met een kokerrok en klassieke schoenen (hoge pumps). Bij regenachtig weer haal je er ragfijne donkere pantykousen bij. Vrouwelijker en eleganter kan het niet!

Experimenteer met croptops

Croptops zijn voor onder oversized blazers in de zomerse hitte. Zo kun je stijlvol en chic je middenrif showen. Maak de look af met een jeans of broek met hoge taille voor een evenwichtig en trendy ensemble.

Accessoires

Blazer met crossbody bag. Foto Charlotte Mesman

Zet je oversized blazerlook kracht bij met statement-accessoires die het opvallende silhouet complementeren. Grote sneakers of combat boots voegen een edgy tintje toe, terwijl een crossbody tas de look gestroomlijnd houdt. Wees niet bang om te experimenteren met opvallende sieraden of een sjaal met print. Wil je je oversized blazer met succes dragen ga dan voor een mix van stijlvol en casual (tenzij je er een überchique look van wilt maken, zie de kokerrok). Speel met verhoudingen, mix texturen en heb plezier met je stylingkeuzes om een ​​look te creëren die uniek is en bij jouw persoonlijkheid past.

Klik hier voor de streetstyle mode trends voor de heren op ADVERSUS