De modetrends voor zomer 2020 laten opvallend veel total white looks zien. Voor elke mood een look. Aan jou de keuze!

Juni, juli, augustus. Deze (heerlijke) zomermaanden geven ons een vrijbrief om in het wit te gaan. Witte jurken zijn hot (ook als je niet gaat trouwen), maar net zo trendy zijn total white looks die zijn opgebouwd uit verschillende (witte) items. Op de catwalks voor lente zomer 2020 zagen we ongewoon veel wit-op-wit-looks. De modemeisjes bij de modeweken pakten dit gelijk op. Een teken dat deze trend voet aan de grond heeft gekregen.

Het is opvallend hoeveel kanten je met een total white outfit op kunt: romantisch, chic, sportief, lieflijk, elegant. Noem maar op. Alles staat en valt met het type dat je bent, en de draai die je aan de outfits geeft.

We zochten drie vrij uitgesproken total white looks voor je uit. Bekijk de streetstyle foto’s op deze pagina maar eens. De eerste look is elegant. Een witte broek met een witte blouse is tijdloos. Deze look is heel eenvoudig te creëren en voor iedereen weggelegd. Haal er een mooie schoudertas bij en klaar ben je.

De tweede look is ietwat gekunsteld en misschien meer geschikt voor een feestelijke gelegenheid, al hoewel geen bruid er blij mee zal zijn als je in deze outfit op haar bruiloft verschijnt. Deze look is eigenlijk meer een discussiestuk dan een goed praktijkvoorbeeld. Maar wie weet, inspireert deze outfit je tot een draagbare look. We dagen je uit!

De derde look is eigentijds, modern en sportief. De afzonderlijke items zijn de moeite waard: een witte blazer, een witte korte asymmetrische broek/rok, een wit emmerhoedje. De sneakers zijn cool en de ragfijne, witte kniekousen gewaagd. Ook deze look vergt enige interpretatie maar jullie kunnen er vast iets mee!

TRENDYSTYLE