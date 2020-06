Geen scherp model in je haar maar toch zin in een elegant kapseltje? Probeer deze haar look! Eenvoudig, charmant en geschikt voor elke leeftijd.

De kapseltrends voor zomer 2020 zijn verbazingwekkend eenvoudig. Het is alsof we door de gebeurtenissen van de afgelopen maanden terug zijn gegaan naar de roots. Alles wat gekunsteld en onecht is, spreekt ons (even) niet meer aan. Natuurlijk gaan we altijd nog voor verzorgde haarcoupes en werken we onze haarkleur weer bij. Maar onze gezondheid (ook van ons haar) staat voorop, en de hairstyling is zacht, lieflijk en chic.

Een schitterend voorbeeld van deze actuele haartrend voor zomer 2020 zie je op onze streetstyle foto’s. Ook als er geen scherp model in je haar geknipt is, zal het je lukken om je haar zo te stylen. Dit kapsel is geschikt voor lang en halflang haar.

De eerste stap voor dit kapseltje is heel eenvoudig: was je haar. Tijdens de lockdown-periode en ook vanwege het thuiswerken schiet dat er wel eens bij in. Maar je haar heeft er baat bij dat het regelmatig (of als je wilt: elke dag) gewassen wordt. Dep het handdoekdroog en föhn het dan met een niet te hete föhn glanzend en glad.

Vervolgens maak je een zijscheiding en breng je de volle kant van je haar heel losjes opzij. Ook als de lokken rond je gezicht lang zijn (en dus niet op kaaklengte als op de foto’s), moet het je lukken om er een zwoele slag in te brengen. Breng vervolgens ook de andere kant naar achteren, voeg al het haar samen en zet het vast in een lage knot achter je oor (aan de volle kant van je haar). Bekijk kapselfoto’s maar eens.

Het is een heel eenvoudig maar uiterst chique kapsel dat iedereen goed staat, ongeacht je leeftijd.

