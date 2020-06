Een platte buik willen we allemaal. Dat staat als een paal boven water. Maar wat we ons vaak niet realiseren is dat er verschillende soorten ‘buikjes’ zijn die een verschillende aanpak behoeven om ons doel uiteindelijk te bereiken. Buikoefeningen zijn natuurlijk altijd goed. Maar wil je echt resultaat zien, dan is het belangrijk om je af te vragen wat voor soort buikje jij nu eigenlijk hebt.

DE SLAPPE BUIK

Als de buik slap is dan zijn buikoefeningen voor jou inderdaad de meest effectieve methode. Je kunt de buikoefeningen gemakkelijk thuis uitvoeren:

De rechte buikspieren

Ga op je rug liggen, trek je benen op, leg je handen in je nek en kom nu langzaam met je hoofd, schouders en het bovenste gedeelte van je rug omhoog. Je kunt tijdens deze oefening het beste je blik fixeren op een punt op het plafond. Concentreer je op je buikspieren en gebruik je nekspieren zo min mogelijk. Probeer de beweging 30 maal achter elkaar uit te voeren (3 series).

De schuine buikspieren

Dezelfde uitgangspositie als hierboven. Beweeg je hoofd en schouders naar boven maar tegelijkertijd ook zijdelings, 20 maal rechts, 20 maal links (voor de geoefende onder jullie: 3 series).

Bovenstaande oefeningen zijn basisoefeningen. Voer ze langzaam en geconcentreerd uit en voel je spieren werken. Heb je de gelegenheid ze in de sportschool in groepsverband te doen dan is dat waarschijnlijk effectiever dan thuis trainen. De sportleraar zal je variaties op deze oefeningen laten uitvoeren en zal je helpen je limiet te verhogen (als wij zelf trainen zijn we vaak liever ‘lui dan moe’).

Behalve buikoefeningen is het ook van belang dat je je huid goed verzorgt. Gebruik na het douchen altijd een hydraterende crème om de huid soepel te houden. Soms kan ook op de huid van de buik en op de ribbenkast cellulitis voorkomen. Gebruik in dit geval een anti-cellulitiscrème.

HET UITPUILENDE BUIKJE

Bij het uitpuilende buikje heeft het vet zich midden op de buik, rond de navel geconcentreerd. Ook hier geldt weer dat het belangrijk is om op te letten wat je eet (en drinkt). Vermijd suiker en snoepgoed en alcohol, dé boosdoeners. Beweeg en sport regelmatig en doe vooral de schuine buikoefeningen (rechte buikspieren kunnen je buik ‘dikker’ doen lijken omdat ze als je ze veel traint groter worden en je totale omvang dus toeneemt).

HET ZWEMBANDJE

De zogenaamde ‘lovehandles’ ontstaan doordat vet zich in de taille ophoopt. Buikoefeningen zijn natuurlijk altijd geïndiceerd maar om van de lovehandles af te komen, zul je (helaas!) ook extra inzet aan tafel en in de sportschool moeten vertonen. Wees maar niet bang: we gaan je niet op een streng dieet zetten! Je hoeft alleen maar een beetje op te letten. Schep je porties net iets kleiner op, laat snoepgoed staan (door het gewoon niet te kopen) en wees voorzichtig met alcohol, eet veel groente en drink iedere dag tenminste 1 liter water. Neem wat meer de fiets in plaats van de auto, neem de trap in plaats van de lift en doe wat vaker mee aan de aerobiclessen in de sportschool.

De twist

Een goede buikspieroefening is om de lovehandles kwijt te raken is de twist (doe deze oefening niet als je rugklachten hebt – raadpleeg een fitnessinstructeur): neem een lichte houten stok (kan ook de stok van de bezem zijn, zonder de kop eraan), ga op een platte bank zitten, leg de stok op je schouders en beweeg je romp nu naar links en naar rechts (je blijft naar voren kijken, je hoofd beweegt dus niet mee). Voer de bewegingen geconcentreerd en langzaam uit. Draai niet te ver naar links en naar rechts door om rugklachten te voorkomen.

DE OPGEZWOLLEN BUIK

Het opgezwollen buikje wordt niet veroorzaakt door een opeenhoping van vet maar door het vasthouden van vocht of flatulentie (gasvorming in de buik).

VASTHOUDEN AAN VOCHT

In het eerste geval is het van belang om dat je het gebruik van zout matigt, veel groenten en fruit eet en per dag tenminste 1 liter water drinkt. Let op: kant-en-klare producten (kant-en-klare maaltijden, brood, conserven maar ook kaas en zelfs koekjes) bevatten vaak meer zout dan je wel zou denken. Vochtafdrijvende groenten zijn: venkel, bleekselderij en asperges. Zorg er verder voor dat je dieet ook voldoende vezels bevat.

FLATULENTIE

Flatulentie wordt vaak veroorzaakt door stress. Reduceer stress dus zoveel mogelijk! Let er verder op dat je rustig eet en praat zodat je geen lucht ‘binnenhapt’. Neem dus de tijd voor je maaltijden. Vermijd verder voedingsmiddelen die kunnen bijdragen aan de gasvorming zoals peulvruchten (witte, bruine en rode bonen, erwten, linzen en kapucijners) en eet geen fruit direct na de maaltijd.

CONSTIPATIE (OBSTIPATIE)

Heb je last van constipatie (een moeilijke stoelgang) zorg dan voor een uitgebalanceerde voeding met veel vezels. Eet op regelmatige tijden (sla vooral het ontbijt niet over) en sport regelmatig. En maak tijd voor de stoelgang (een aspect dat vaak vergeten wordt), neem desnoods een boek mee en ontspan. Vaker dan men wel denkt, wordt constipatie door stress en tijdsgebrek veroorzaakt.

TRENDYSTYLE