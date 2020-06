Haartrends 2020. Scoren met een schouderlang, glossy kapsel

Is je bob kapsel uitgegroeid of ben je je lange haar beu? Dan is een schouderlang kapseltje misschien iets voor je. Niet lang, niet kort, maar wél supercool.

Is je bobkapsel gegroeid tot over je kaaklijn? Hangt je haar tot op je schouders? Of heb je lang haar en wil je het een pittige zomerlook meegeven? Denk dan eens aan een kapseltje op schouderlengte. Deze haarlengte is nog te vaak een ondergeschoven kindje terwijl die toch ontzettend charmant is.

Kapseltjes op schouderlengte komen langzaam maar zeker weer terug in de mode. Aanvankelijk vielen ze niet onder de allernieuwste modetrends voor lente en zomer 2020 maar met de maandenlange sluiting van de kapsalons ontdekten we opnieuw de bescheiden maar onweerstaanbare charme van deze haarcoupes.

Het model is heel gemakkelijk te knippen: op één lengte en zonder pony. Eigenlijk komt alles op de haarverzorging en de haarstyling aan. Je haar moet er blakend gezond en glossy uitzien. Verzorg het goed, was het dagelijks met een milde shampoo, knel het niet af met elastiekjes en gebruik een glansspray na het föhnen.

Verder is de haarstyling – het föhnen dus – erg belangrijk. Maak je haar superglad – dat hebben we in tijden niet gedaan! – en krul de haarpunten lichtjes naar binnen. Het moet er supergeraffineerd uitzien. Bijna een kappershoofd maar ‘net niet’. Een klassiek haarkleurtje – een chique kastanjekleurige nuance – maakt deze coupe helemaal af.

