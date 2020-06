Streetstyle mode 2020. Trendy modelooks voor frisse zomerdagen

Het regent, het regent niet, het waait, het waait niet, de zon schijnt, de zon schijnt niet… Het is als bloemblaadjes plukken! Wat moet je in deze dagen van wispelturig weer in hemelsnaam aan? We laten de modetrends voor zomer 2020 er maar weer eens op los. En de streetstyle mode. Misschien kunnen we ook daar trendy ideeën van opdoen. Want weer of geen weer, we willen er toch wel een beetje modieus uitzien, toch?

Zelf draag ik in deze dagen graag natuurlijke kleuren. Ik heb mijn warme voorjaarsjas in lichtgekleurde wol weer tevoorschijn gehaald en draag die op een beige broek. Eronder draag ik graag een licht truitje of een satijnen hemdje. Mijn look lijkt verdacht veel op die van de streetstyle foto hierboven. Ik heb me er vast onbewust door laten inspireren! Maar de bottomline is: lichte, natuurlijke kleuren zijn perfect voor deze wisselvallige zomerdagen.

Een item dat in deze dagen bij uitstek tot zijn recht komt, is de regenjas. Of regencape. Het is hét moment om je trendy trench coat te dragen. Je look wordt helemaal super met een paar zwarte, stoere veterlaarzen met dikke (waterproof) zolen én blote benen.

Houd je van een klassieke maar ook sportieve look, haal dan je lichte, wijde broekpak uit de kast en combineer het met een lichtgekleurde hoodie. Een goed alternatief is een lichtgekleurd joggingpak met daarover een oversize blazer.

Charlotte Mesman voor Trendystyle