Fris voor de tijd van het jaar? Val niet terug in je winterse ‘spijkerbroek-modus’. Spijkergoed is prima, cool zelfs, maar laat je inspireren door de nieuwste modetrends op dit gebied.

Het is zo gemakkelijk om terug te vallen in je ouwe, vertrouwde spijkerbroekenmodus. Is het weer even wat frisser, dan is daar altijd je trouwe, blauwe vriendje. Maar juist in de zomer is het leuk om met je modelook te experimenteren. Spijkergoed is altijd prima, cool zelfs, maar geef er eens een andere twist aan. De modetrends voor lente zomer 2020 leveren genoeg stof op voor inspirerende mode-ideeën.

De lange spijkerrok

Zo is de lange spijkerrok terug in de beeld. Deze rok is natuurlijk ideaal voor wat frisser zomerweer. Is het te koud voor blote voeten, draag ‘m dan met hoge laarzen of sneakers.

De wijde spijkerbermuda

Een andere modetrend die een verrassende spijkergoed look kan opleveren, is de seventies spijkerbermuda. Draag ‘m met een romantische blouse en een vestje. Knoop een sjaaltje om je hoofd. Supertrendy!

De strakke spijkerbermuda

Ben jij van de slim fit jeans, dan is dit strakke spijkerbroekje vast iets voor jou! Hip en jong, en heel mooi in combinatie met een donkerblauwe blazer. Misschien heb je nog een strakke jeans in je kast die je met de keukenschaar in een handomdraai kunt omtoveren tot dit hippe denim broekje. Oh… en vergeet niet om er een paar leuke, lange kettingen bij te halen.

TRENDYSTYLE