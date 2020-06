Modetrends zomer 2020. Zomertruien

In ons landje kom je er niet onderuit: je MOET een paar zomertruien in de kast hebben voor het geval het mooie zomerweer plotseling omslaat en verandert in hondenweer, pardon, truienweer. De afgelopen dagen hebben we ons hier op de redactie noodgedwongen in dit thema verdiept. En wat blijkt? De truientrends voor zomer 2020 zijn zo leuk dat je (bijna) naar truienweer zou verlangen!

Een topper van een zomertrui is de streeptrui met gouden knopen. De marinelook is hot. Supertrendy wordt zo’n trui met een spijkerblouse eronder. Deze look is charmant, trendy en supercool om over de boulevard te flaneren. Met een witte spijkerbroek is deze look helemaal af.

Blauw, wit, beige… Het zijn dé kleuren voor een zomerse modelook, ook als zich donkere wolken samenpakken. Oversize truien zijn de trend. Diep uitgesneden V-halsen zijn hip. Draag er een oversize blazer over en je bent up-to-date.

En dan heb je nog de cut-out zomertruien die je met een hippe, semi-oversize spijkerbroek draagt! Hoe donker en grijs de wolken ook zijn, ga voor beige, wit en lichte denimkleuren. Kleed je warm (niemand wil, vooral in deze tijd, kou vatten) maar ga voor luchtige, frisse modelooks.

