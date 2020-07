Vlinderpasta met pesto, gerookte kip en granaatappelpitjes

Deze vlinderpasta is niet helemaal (helemaal niet) Italiaans, maar wel heel lekker, en in elk geval superzomers! Proberen!

Deze heerlijke pastaschotel is ideaal voor als je gasten te lunchen hebt. Het is een informeel gerecht waar je alleen nog maar wat salade en een goed glas wijn bij hoeft te serveren. Zo houd je het ongedwongen maar trakteer je je gasten tegelijkertijd op de lekkerste dingen: pasta, maar ook gerookte kip en mozzarellakaas. Iedereen ziet dat dit geen doorsnee pastaschotel is!

Ingrediënten voor 4 personen

400 gram vlinderpasta

350 gram gerookte kip

Minimozzarella’s

1 Granaatappel

Pestosaus (klik hier voor de ingrediënten)

Een paar blaadjes verse peterselie

Zout

Bereiding

Maak de pestosaus (klik hier voor het recept).

Kerf de schil van de granaatappel met een scherp mesje rondom open (maar snijd de vrucht niet geheel doormidden). Breek de vrucht vervolgens doormidden. Tik nu met een lepel op de achterkant van de beide helften om de pitjes te bevrijden.

Snijd de gerookte kip in dunne plakken.

Was de peterselie en hak de blaadjes fijn.

Kook de pasta en schep er de verse pestosaus door.

Doe de pasta in diepe borden. Garneer de porties met een paar plakken gerookte kip, mini-mozzarella’s en granaatappelpitjes. Buon appetito!