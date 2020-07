Modetrends zomer 2020. Total black voor de zomer

Volgens de modetrends voor zomer 2020 is het supertrendy als je je van top tot teen in het zwart kleedt. Bijkomend voordeel is dat je er slanker door lijkt!

Vandaag zag ik mijn buurmeisje in een lange, zwarte zomerjas tot op de grond door ons straatje huppelen, en toen schoot het door me heen: ‘Waarom ook niet?’ De afgelopen (regenachtige) dagen heb ik krampachtig mijn best gedaan om warme, maar toch oh zo zomerse en vooral kleurrijke looks volgens de allernieuwste modetrends voor 2020 bij elkaar te halen. En toen ging zij daar opeens, in haar fladderende, zwarte jas. Overigens was ze daarmee best in de lijn van de modetrends voor lente zomer 2020 want op de catwalks voor deze (vreemde) zomer hadden we zowel veel totaal witte als totaal zwarte outfits gezien.

Total black voor zomer 2020 opent nieuwe perspectieven. Had ik alles wat zwart was weggelegd, vandaag haalde ik het weer voor de dag. Een knielange, elegante zwarte bermuda, een ragfijn zwart polotruitje, een zwartzijden blouse, een zwarte lingeriejurk, een zwarte, minimalistische zomermantel.

De streetstyle foto’s zorgden voor bevestiging (als ik die al nodig had). Total black is hip, ook in de zomer. Tijdens de modeweken kozen modemeisjes van uiteenlopende leeftijden voor een zwarte outfit van top tot teen. Zwart is modern, zwart is trendy, zwart kleedt slank af. Zwart is altijd goed, amen.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE