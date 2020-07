Kapseltrends zomer 2020. Middenscheiding en lage paardenstaart

De modemeisjes die we tijdens de Fashion Weeks spotten en fotograferen zijn er dol op: de middenscheiding met lage paardenstaart. Zij kennen de elegante kracht van deze haardracht. Het is een klassieker die tegenwoordig weer tot trend verheven is. De kapseltrends voor zomer 2020 (catwalks en streetstyle foto’s) staan er bol van.

Een middenscheiding met een lage paardenstaart is gemakkelijk te realiseren. Het behoeft geen uitleg. Hoe netter je te werk gaat, hoe chiquer je look. De middenscheiding met zijn symmetrie versterkt het gevoel van orde die dit kapsel uitstraalt (daarom is het ideaal voor een sollicitatiegesprek). De lage paardenstaart legt er nog een schepje bovenop. Opwaartse lijnen in kapsels staan jong en jolig, neerwaartse lijnen staan ingetogen en chic.

Maar… zoals altijd kleeft er een ‘maar’ aan. Een middenscheiding kan door zijn symmetrie schoonheidsfoutjes accentueren, vooral die ‘foutjes’ die met symmetrie te maken hebben. Verder maakt zo’n opwaartse lijn over het midden van je hoofd je gezicht optisch langer. Daarom is een middenscheiding bij een wat langer gezicht soms wat minder geschikt. Verder kan zo’n scheiding de aandacht vestigen op bijvoorbeeld een grote neus of een hoog voorhoofd (wat op zich heel mooi is). Een oplossing kan zijn om je middenscheiding een zigzag twist mee te geven (of met een pony). Hierdoor wordt-ie minder streng.

In principe staat een middenscheiding iedereen goed maar het blijft een kwestie van proporties en verhouding, en zoeken naar de juiste lijnen. In de regel flatteert een middenscheiding het meest als je een vrij rond of een hoekig gezicht hebt.

Een lage paardenstaart daarentegen staat iedereen goed. Je kunt je haar glad naar achteren stylen voor een elegante look. Soms kan het ook heel leuk zijn om je haar achter op je hoofd te laten opbollen in een jaren ’60 retro stijl.

