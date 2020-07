Heb je net je shorts en mini-jurkjes tevoorschijn gehaald, slaat het weer om. Typisch Nederlands. Maar natuurlijk hebben we de flexibiliteit (en ervaring) om daarop in te spelen. Heb je desondanks toch wat inspiratie nodig, bekijk dan onze streetstyle foto’s en ontdek hoe de fashion modellen wisselvallig weer op een trendy manier het hoofd bieden. We zetten de modetrends voor zomer 2020 en de mode ideeën die wij uit hun looks halen voor je op een rijtje, maar jij ziet er vast nog meer. Haal eruit wat jou aanspreekt.

Streetstyle en modetrends voor zomer 2020

1. Total denim looks. Combineer spijkergoed met spijkergoed.

2. Crop tops (bij dit weer draag je er een geknoopte spijkerblouse over).

3. Seventies jeans met wijd uitlopende, superlange pijpen.

4. Rode modeaccessoires (in dit geval de tas).

5. Plissérokken met daaronder chunky sneakers.

6. Zwartleren jacks (als bescherming tegen de regen en als pittige touch bij de klassieke plissérok).

7. Donkerblauwe of zwarte blazertjes.

8. Laarzen met puntige neuzen (cool!).

9. Broeken met fantasie.

10. Satijnen glansjurken en -rokken.

11. Satijnen glansjurken en -rokken met sweater of hoodie!

12. Creeper schoenen of -laarzen.

13. Bloemen in je haar.

Nu jij!

TRENDYSTYLE