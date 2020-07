Haartrends zomer 2020. Grijze haarkleuren en langere kapsels voor 50-plussers.

Het zat eraan te komen. Natuulijk griis haar is één van de allernieuwste haarkleurtrends voor zomer 2020. De lockdownperiode met gesloten kapsalons heeft daar natuurlijk een steentje aan bijgedragen maar daarvoor al hing deze trend in de lucht.

Sterren als Demi Moore en Katie Holmes zetten al langere tijd niet meer alles op alles om de eerste zilverkleurige draden te verdoezelen. Salma Hayek postte tijdens de lockdownperiode zonder gêne haar witte uitgroei. Ze liet haar haar dan wel weer donker verven maar toch doorbreken dit soort dingen langzaam maar zeker de taboe van grijzend haar en gaan we er zelfs de schoonheid van inzien.

Jaren geleden al, toen vooral jongeren hun haar een pastelkleurige of grijze haarkleur gingen meegeven, begon deze kentering. Aan de ene kant braken de jongeren met grijs haar een lans voor deze haarkleur en werd het zodoende voor de ‘ouderen’ gemakkelijker om niet meer te verven. Aan de andere kant ontdekten we toen hoe mooi pastels het wel niet doen op een grijze ondergrond.

Nu is natuurlijk grijs haar steeds meer geaccepteerd. Vrouwen van vijftig, zestig, zeventig jaar omarmen hun grijzende manen, zozeer zelfs dat ze hun haar lang of halflang dragen in plaats van de gebruikelijke korte kapsels die we na een bepaalde leeftijd vaak zien.

De enige hobbel die je zult moeten nemen als je het aandurft om voor grijs te gaan, is de overgangsfase, maar ook daar wordt tegenwoordig luchtiger over gedaan. Uitgroei is niet meer uit den boze als voorheen. Verder zal je je haar, ook al kleur je het niet meer, natuurlijk wel goed moeten blijven verzorgen. Mocht je haar wat gelig zijn, dan is een zilvershampoo – met violette pigmenten – een effectieve en eenvoudige oplossing.

