Streetstyle trends zomer 2020. Supercool in broek(pak)

Zomer in Nederland: van tropische temperaturen tot koel en winderig weer. Het blijft switchen tussen shorts en lange broeken. Tussen slippertjes en laarzen. We hebben weer wat mode inspiratie van de straat voor je. Want natuurlijk laten we ons niet klein krijgen, en blijven we ons met zorg, en aandacht voor de allernieuwste modetrends voor zomer 2020, kleden. No matter what. We hebben een aantal mode trucjes voor je.

Drie hippe looks volgens de modetrends / streetstyle mode voor zomer 2020

1. Update je broekpak met een spijkerblouse

Geef je broekpak een instant fashionable look door het te combineren met een spijkerbloes. Stroop de mouwen van het jasje op (kreuken mag) en sla de spijkermanchetten er omheen. Wil je shockeren, draag dan je afschuwelijkste/vreemdste/opvallendste schoenen onder deze coole outfit :-)

2. Blauw is dé kleur

Blauw is dé kleur voor zomer 2020. Blauw is zomers, blauw is fris, blauw is schoon. Heb je nog een blauw broekpak hangen, draag het dan nu. Combineer het met wit (tot en met witte nagellak). Geen kant en klaar broekpak in je kast? Probeer dan blauwwitte combinaties te leggen.

3. Blazer met lange bermuda/broekrok en creepers

Speel met proporties. Combineer een blazer met een lange bermuda/wijde broekrok en draag er creepers of kistjes onder. Deze look is stylish en cool. Wees niet bang om op te vallen. Trotseer te koele temperaturen voor de tijd van het jaar (en starende blikken van voorbijgangers) met een flinke dosis zelfverzekerdheid!

