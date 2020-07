Wenkbrauwtrends zomer 2020. Is het boogje terug?

De wenkbrauwtrends voor zomer 2020 staan in het teken van natuurlijke vormen. Met een flatterend boogje of hoekje geven ze je een blije en jonge uitstraling.

De wenkbrauwtrends van de afgelopen jaren stonden in het teken van rechte, vrij mannelijke wenkbrauwen. Volgens de wenkbrauwtrends voor zomer 2020 gaan we terug naar de natuurlijke vorm van onze eigen wenkbrauwen. Maar hier en daar zien we – tot onze vreugde – ook weer wenkbrauwen met boogjes en hoekjes terugkomen.

Wenkbrauwen met boogjes of hoekjes zijn fantastisch. Het zijn letterlijk: eye openers. Ze openen je oogopslag omdat ze de afstand tussen je ogen en wenkbrauwen vergroten. Dit geldt voor iedereen en voor elke leeftijd.

Waar het boogje of hoekje moet zitten, kun je bepalen met de bekende potloodtruc. Leg een potlood van neusvleugel over je iris naar je wenkbrauw. Daar waar het potlood je wenkbrauw kruist, moet je wenkbrauwboogje of -hoekje zitten.

Of het een boogje of hoekje wordt, hangt af van je gezichtsvorm. Een rond gezicht vraagt om een kittig hoekje, scherpe gelaatstrekken hebben baat bij rondere vormen (boogjes). Ook van nature rechte wenkbrauwen (zoals op de foto hierboven) krijgen meer pit als je er net even een omhooggaand hoekje aan geeft. Want waar het om gaat, is die opwaartse lijn. Opwaartse lijnen maken blij en jong. Ga ervoor!

