Is het niet de zomer waar je van droomde? Laat het weer te wensen over? Er is één remedie: kleed je mooi aan! Daar word je blij van. De modetrends voor zomer 2020 dragen verschillende oplossingen aan. Bovendien kunnen we heel wat inspiratie op doen van de fashionista’s bij de Fashion Weeks. Zij zijn heel vindingrijk als het aankomt op trendy outfits die je ook nog een beetje warm houden.

Is het kil of fris dan bieden de lange jurken en rokken voor zomer 2020 uitkomst. Draag ze met hoge laarzen. Op die manier hoef je geen pantykousen aan en houd je dat vrije gevoel van blote benen. Wil je sneakers of lage schoenen en kousen aan, doe dan eens gek. Vervang je zwarte panty’s door gekleurde kousen… De streetstyle foto hierboven spreekt voor zich :-)

En is je lange jurk te bloot voor de kille temperaturen of regenachtige dagen, draag er dan een trui onder! Yep, een trui…

Een andere oplossing ligt in de combinatie van een lange jurk met een lange broek, liefst in dezelfde kleur. Supertrendy, en supergeschikt voor fris zomerweer.

Ook lange rokken zijn heel geschikt voor onverwacht koele dagen. Ga voor lichte kleuren en draag er pastels op. Houd dat zomergevoel vast.

Bekijk de streetstyle foto’s voor zomer 2020 en ga voor een hippe zomerlook (ook bij fris, koel of regenachtig weer).

