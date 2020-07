3 Dingen die na je dertigste veranderen. Over huidveroudering en meer

Mijn oma riep altijd dat ze zich op haar sterkst voelde toen ze 36 jaar was. Deze uitroep bevat een heel programma. Aan de ene kant weten we allemaal dat ons lichaam na onze dertigste verjaardag…

Mijn oma riep altijd dat ze zich op haar sterkst voelde toen ze 36 jaar was. Deze uitroep bevat een heel programma. Aan de ene kant weten we allemaal dat ons lichaam na onze dertigste verjaardag de eerste tekens van veroudering gaat vertonen en dat is niet leuk. Maar na je dertigste krijg je er ook een heleboel positieve dingen bij. We hebben meer levenservaring, staan sterker in onze schoenen, hebben meer overwicht en leven bewuster. Al deze dingen geven je kracht en daar moet je van genieten.

Dit betekent natuurlijk niet dat je je lichaam zomaar moet laten gaan. Een goede lichaamsverzorging en een gezonde levensstijl zijn noodzakelijk voor een goede balans in je leven. Het is nooit te laat om in actie te komen. Lees wat je na je dertigste kan verwachten en wat je kunt doen om je mooi, sterk en goed te blijven voelen (of zoals mijn oma: beter dan ooit!).

Je huid vertoont de eerste tekens van huidveroudering

Na je dertigste begint je huid droger te worden. De productie van nieuwe huidcellen begint langzaam maar zeker af te nemen. Ook vormen zich de eerste droogtelijntjes rond je ogen, mond en op je voorhoofd. Dit komt daardoor de hoeveelheid collageen en elastine afneemt waardoor je huid minder elastisch is. Die eens zo strakke kaaklijn kan een begin van een onderkinnetje gaan vertonen. Je huid kan er vooral ’s morgens wat opgezwollen uitzien omdat toxines minder snel afgevoerd worden. Verder kan je met de eerste ouderdomsvlekken geconfronteerd worden (vaak de prijs die je voor teveel zonnen moet betalen). Dit hoort allemaal bij ouder worden.

Wat kun je doen?

Het klinkt allemaal heel dramatisch maar er is echt geen reden voor paniek. De truc is om je beautyroutine aan te passen. Heb je nooit een foundation gebruikt, dan kan dit het moment zijn om er eens eentje te proberen. Een foundation camoufleert vlekken, couperose en een doffe teint. Wil je een lichter product gebruiken, probeer dan een BB cream. Verder is goed hydrateren natuurlijk een must. De crème die je op je twintigste gebruikte, is nu misschien wat te licht. Vergeet niet om ook je hals en decolleté goed in te smeren. Scrub je huid regelmatig, vraag eens advies bij de schoonheidsspecialiste, verdiep je wat meer in voedende crèmes met actieve bestanddelen en bescherm je huid tegen de zon. Altijd.

Je lichaam verandert, je komt sneller aan

Na je dertigste verandert ook je lichaam. Je metabolisme neemt af en je huid wordt slapper. De kilo’s vliegen er sneller aan en vet heeft de neiging om zich in kritieke zones op te hopen. De levensstijl van dertigers – een baan, kinderen – maakt het er niet gemakkelijker op om in vorm te blijven.

Wat kun je doen?

Maak tijd vrij om te bewegen. Gaat het niet lukken om 5x per week je in de sportschool in het zweet te werken, zoek dan naar andere manieren om te bewegen. Ga wandelen in de lunchpauze. Verruil de sportschool voor yoga, danslessen of zumba. Kortom, ga op zoek naar een sportieve bezigheid die je écht leuk vindt zodat je gemotiveerd bent en er ook echt tijd voor vrij wilt maken. Het kan ook helpen om samen met een vriend of vriendin of je partner te bewegen. Zoek naar creatieve oplossingen om beweegmomenten in je leven in te lassen. Onthoud dat spiermassa je metabolisme versnelt! Het is ook het moment om bewuster te gaan eten. Eet gezond en niet teveel. Laaf je aan groenten en fruit, drink voldoende water, doe gesuikerde frisdranken in de ban, focus op voedingsmiddelen met vitaminen en mineralen, ga voor volkoren producten, eet vis voor de omega-3, en wees matig met vlees.

Je lichaamshuid veroudert

Net zoals je gezichtshuid veroudert ook je lichaamshuid. Het kan zomaar gebeuren dat je op een dag gesprongen adertjes op je benen ontdekt, dat je meer cellulite ziet dan je gewend was en dat vlekken je huid beginnen te ontsieren. Dat gladde strakke huidje van tien jaar geleden verandert langzaam maar zeker in een landkaart waarop de jaren hun sporen achterlaten. En ook dit is volkomen normaal.

Wat kun je doen?

Goed bewegen natuurlijk! En verder is het belangrijk om je huid goed – nog beter dan voorheen! – te verzorgen. Bescherm je huid tegen de zon, pas op met te warme douches, smeer je huid na elke douche in, vermijd agressieve ontharingsmethodes (op den duur laten ze hun sporen achter) en eet gezond.

Blijf lachen!

En verder is het gewoon heel belangrijk om te blijven lachen. Neem jezelf niet al te serieus!