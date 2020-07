De make-up trends voor zomer 2020 zijn uiterst natuurlijk. Mooi opgemaakte huidjes, een beetje oogschaduw in een natuurtintje op de oogleden, een likje mascara, een vleugje rozerode lippenstift (alsjeblieft in de kleur van je mond). Willen we wat meer kleur, dan zouden we volgens de make-up trends die we backstage hebben gezien voor een soort ‘schilderijen’ moeten gaan. In dat geval bewerken we onze ogen met felle kleuren, als een soort canvas. Helemaal prima, maar toch worden wij bij Trendystyle er ontzettend blij van als we backstage klassieke smokey eyes en supervrouwelijke maquillages met wapperende, lange wimpers tegenkomen.

Zoals bij de modeshow van Elisabetta Franchi voor lente zomer 2020. De Italiaanse ontwerpster staat bekend om de geweldige cast voor haar modeshows. Backstage bij haar show treffen we de mooiste vrouwen aan. En ze worden ook nog eens heel vrouwelijk opgemaakt. Elisabetta Franchi zet haar eigen mode en make-up trends.

Wij interviewden make-up artist Jessica Nedza die de make-up look voor Franchi’s modeshow ontwierp. Bekijk het video interview hieronder. Bekijk ook de make-up foto’s. Deze look lijkt misschien ingewikkeld maar is heel eenvoudig na te doen. We hebben een aantal praktische backstage make-up tips voor je.

1. Begin met het opmaken van je ogen. Omdat je met zwart werkt, maak je snel vlekken op je huid. Zou je eerst met foundation aan de slag gaan, dan zou je je huid opnieuw moeten opmaken. Je krijgt dan bovendien laag over laag. Dus: eerst de ogen.

2. Omlijn je ogen met een zacht, zwart kohlpotlood en vervaag dan het lijntje met een make-up kwast. Trek de lijn bij de buitenste ooghoeken in opwaartse richting naar je slapen door zodat je cat’s eyes krijgt.

3. Werk de bovenste zwarte kohl-lijn tot niet meer dan halverwege het bewegende gedeelte van je ooglid uit (vervagen). De rest van je oogleden kleur je in met een natuurlijke, oranjerode oogschaduw die je richting je wenkbrauwen laat vervagen.

4. Kleur je wimpers met mascara zwart (van boven en van onder) en breng dan nepwimpers op de bovenste oogleden aan. Nepwimpers zijn de laatste tijd een beetje uit de mode, maar toch is het resultaat altijd nog verbluffend… vrouwelijk en mooi.

4. Maak je huid op met een dekkende foundation die een zachte glans over je gezicht legt.

5. Geef je gezicht een pittige, vrouwelijke vorm door de jukbeenderen te accentueren met een bronzer.

6. Kies een natuurlijke, zachtroze lippenstift en breng die zorgvuldig aan zodat de contouren van je lippen goed gedefinieerd (lees: jong) eruit zien.

7. Breng zo nodig een beetje matterende poeder op de T-zone aan.

8. Houd je wenkbrauwen natuurlijk.

