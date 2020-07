Voor zomer 2020 stuurde het elegante, Italiaanse modehuis Fendi verschillende modellen met korte topjes (bralettes) de catwalk op. De meisjes droegen lange broeken en schitterende jassen maar showden tegelijkertijd een stuk blote buik. Dit soort contrasten zijn koren op de molen van fashionista’s. Maar ook de fashion modellen doen aan deze nieuwe zomertrend mee. Zoals gewoonlijk interpreteren zij de trends op hun eigen, veelal casual manier. Ze maken er een mix van jong, sportief, cool, stoer en stijlvol van.

Zo zal een korte top op een spijkerbroek nooit ordinair worden als je over de top een los geknoopte blouse draagt, en onder de spijkerbroek een paar chunky sneakers. Een ander opvallend detail is dat de modellen graag voor spijkerbroeken met hoge taille kiezen. Je ziet dan wel een stuk blote huid maar toch aanzienlijk minder dan met een lage taille broek.

Een tip is dus: draag een crop top met een broek of rok met hoge taille.

In plaats van een spijkerbroek (met hoge taille) kun je ook een joggingbroek of een wijde broek met elastische taille met een crop top combineren. Op die manier oogt alles wat sportiever en krijgt die crop top ook echt zin. Dat zie je ook op de catwalk van Fendi.

Een ander ‘trucje’ om buik te showen zonder dat er teveel de nadruk op ligt, is om een korte, maar wijd uitstaande top te kiezen. Hierdoor lijkt je buik bovendien platter.

Tip: ga voor een wijd uitstaande crop top.

Verder is het eleganter als je top dan wel kort is, maar van boven hoog gesloten, en misschien zelfs wel mouwen heeft. Een kort T-shirt of een korte sweater kun je zo, zonder iets erover dragen. Een beha in zicht draag je met iets over: een jasje, een vestje, een blouse (de laatste kun je open dragen maar je kunt er ook een nonchalante knoop in leggen zodat nog net wat buik te zien is). Maar draag je crop top liever niet met een strakke top die behalve je buik ook de welving van je voorgevel showt. Dat is in ieder geval onze mening. Maar dat is een kwestie van smaak…

Zoals je aan de catwalk foto van Fendi ziet, hoeft er geen hittegolf te zijn om een bralette of crop top te dragen. Schijnt het zonnetje, heb je er zin in en voel je je erbij op je gemak, show dan dat stukje buik. Het is nu, of nooit!

TRENDYSTYLE