Heb jij lang haar en style je het dag na dag op dezelfde manier? Laat je dan inspireren door de haartrends voor zomer 2020. De stijlen lopen uiteen. Er zit vast iets voor jou bij.

De frisé look is terug. Voor een speciale gelegenheid kan het ontzettend leuk zijn om je haar met een krultang (met kleine diameter) te lijf te gaan. Prep je haar met een mousse en fixeer het resultaat met haarlak. Daarna wel even goed pamperen want natuurlijk is dit niet goed voor je haar!

Wet lookjes zijn een huge kapseltrend voor zomer 2020. Ze zijn supercool. Ga voor een jaren ’20 look met een vinyl effect. Dit kapsel is vrij eenvoudig. Maak een scherpe zijscheiding, ga voor handenvol product, laat de zijlok over je voorhoofd lopen en zet je haar achter op je hoofd in een strakke knot vast.

Een andere, supercharmante hair look is die met bouffant en speldjes. Ook deze haarlook is vrij eenvoudig na te doen. Ga voor volume achter op je hoofd en zet je haar aan weerzijden van je hoofd met schuifspeldjes vast.

Al deze kapseltjes zagen we bij de modeshow van Dolce & Gabbana in Milaan. Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

