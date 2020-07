Ben jij een seventies type? Houd jij van de hippie stijl? Lucky you! De modetrends voor zomer 2020 staan in het teken van de jaren ’70.

De modetrends voor zomer 2020 staan in het teken van de jaren ’70. Toonaangevende modehuizen als Alberta Ferretti, Etro en Celine stuurden complete seventies collecties de catwalks op (met een eigentijdse twist natuurlijk). Ook bij andere modehuizen zagen we jaren ’70 invloeden. De seventies blijven hot.

Ook tijdens de Fashion Weeks zagen we veel streetstyle outfits die aanhaakten bij de mythische hippietijd. In het dagelijks leven lijken de seventies echter maar weinig voet aan de grond te hebben gekregen. Een reden daarvoor is natuurlijk het coronavirus. Coachella, een belangrijke motor voor de hippie look, werd geannuleerd. Hetzelfde geldt voor soortgelijke festivals in Nederland.

En toch kan een hippie accentje hier en daar toch zo leuk zijn! Bind een sjaaltje om je hoofd, duikel dat jasje of die tas met franjes weer eens op. Kijk ook eens bij de spijkerbroeken in de uitverkoop. Er zitten superleuke modelletjes met wijd uitlopende pijpen bij. In mijn straatje zit een vintage shopje dat in deze dagen een heel rek met seventies jeans op de stoep heeft staan. Het is puur watertanden.

Draag zo’n broekje met een hemdje en een stoere riem. Haal er je cowboy boots bij. Of houd het bij één enkel seventies item. Op zich geeft dat al een leuke, retro twist aan je look.

Laat je inspireren door de streetstyle looks die wij tijdens de afgelopen Fashion Week fotografeerden. En onthoud: fashion is fun. En een beetje ‘fun’ hebben we in deze tijd wel verdiend.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE