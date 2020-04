Kapsel trends 2020. Dit schattige gelkapseltje is het Ei van Columbus!

Gelkapsels zijn hot. Altijd al geweest. Een klassiek gelhoofd is het meest stijlvolle en geraffineerde kapsel dat je kunt bedenken. Geen wonder dat de modeontwerpers erop blijven teruggrijpen. Zoals Dolce & Gabbana bijvoorbeeld. Voor hun modeshow voor herfst winter 2020 2021 kozen zij meerdere kapsels: vrouwelijke kapseltjes met loshangend haar en bouffants, uitbundige (natuurlijke) krullenhoofden maar ook de snoezige gelhoofden die je op de kapselfoto’s hieronder ziet. Zo’n brede keuze aan kapsels is overigens geheel in lijn met de huidige kapseltrends voor 2020 die in het teken van ‘individualiteit’ staan.

Zoals je ziet, zijn de hairstylisten kwistig met wetgel aan de slag gegaan. De kapseltjes zijn van achteren in een soort beehive gekapt. Aan de zijkant, vòòr het oor prijkt een sierlijke lus. In een vereenvoudigde vorm – dus zonder beehive en lus – is het kapseltje heel gemakkelijk te maken en ook heel draagbaar.

Het belangrijkste is dat je netjes te werk gaat. Maak een scherpe zijscheiding, breng het haar over je voorhoofd naar de andere kant en vervolgens naar achteren. Heb je kort haar, dan hoef je het vanzelfsprekend niet vast te binden, en heb je aan de gel genoeg. Maar heb je lang haar zoals de meisjes op de foto’s, zet het dan van achteren vast in een lage knot. Gebruik een fijne kam zodat de haartjes, ook dankzij de gel, mooi naast elkaar liggen.

Deze gelkapseltjes zijn dé oplossing voor bad hair days of kapsels waar geen model meer in zit. Het leuke is ook dat het lijkt alsof je kort haar hebt. Een welkome afwisseling op je dagelijkse kapselroutine.

Succes ermee!

