Modeacccessoires 2020. Dit zijn de nieuwste LV-tassen voor zomer 2020

We kregen zojuist de beelden van de allernieuwste tassencampagne van Louis Vuitton binnen en die willen we natuurlijk even met je delen! Niet alleen omdat we allemaal natuurlijk heel benieuwd zijn naar de nieuwste LV-tassen voor zomer 2020 maar ook omdat de campagne drie supervrouwen laat zien: Emma Stone, Alicia Vikander en Léa Seydoux.

De drie actrices werden gefotografeerd in Parijs (hoe kan het ook anders). Het zijn plaatjes om bij weg te dromen. Elk van de actrices interpreteerde op eigen manier een tas. Emma Stone interpreteerde de klassieke en verfijnde Capucines. Alicia Vikander ging voor de boeiende en originele Twist, en Léa Seydoux showde de elegante en tijdloze Dauphine.

Fotograaf is Craig McDean; de campagne is geproduceerd door styliste Marie-Amélie Sauvé. Bekijk de foto’s maar eens en maak je keuze :-)

