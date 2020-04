Modeaccessoires zomer 2020. Vissershoedjes, emmerhoedjes, bucket hats… whatever!

Het vissershoedje is een keeper. We zagen ze volop op de catwalks voor lente zomer 2020. Fashionista’s én celebs zijn er dol op! Dit doen ze voor je.

Bucket hats zijn de nieuwe zonnebrillen! Okay, dit vergt verduidelijking. Laten we met een vraag beginnen: waarom houden celebs van zonnebrillen, vooral van groot formaat? Juist ja! Omdat ze je onherkenbaar maken (of in ieder geval het signaal afgeven dat je niet gestoord wilt worden), omdat ze een kater verbergen, omdat ze je permitteren om zonder make-up over straat te gaan, omdat ze het tere huidje rond je ogen tegen de zon beschermen. Precies! Hetzelfde effect bereik je met de bucket hats voor lente zomer 2020. Wat zullen de celebs de modetrends dankbaar zijn!

Celebs daargelaten… de bucket hats voor lente zomer 2020 zijn superleuk, en zeker een ding om mee te experimenteren.

De bucket hats (vissershoedjes of emmerhoedjes, whatever) komen in alle mogelijke varianten. In klassieke effen kleuren, in neon tinten, in fantasieën. Het is een trend om de fantasie van je hoedje op je outfit af te stemmen. Verder zijn jungleprints heel populair. Ook pastels doen het goed. Maar met klassieke kleuren als beige of donkerblauw zit je natuurlijk altijd goed.

De nieuwigheid van het seizoen is dat de bucket hats hoger zijn en een steeds bredere rand hebben die je ogen verhullen. En dat is juist wat ze zo populair maakt. Zo wordt het vissershoedje uiteindelijk zelfs mysterieus.

Bekijk de streetstyle en catwalk foto’s maar eens en laat je inspireren! Zo’n hoedje staat iedereen goed.

TRENDYSTYLE