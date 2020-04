Streetstyle mode voorjaar 2020. Comfort truien!

Truien zijn gewoon het ding van nu. Zacht en troostend. Niet te formeel – we hebben immers weinig of geen sociale verplichtingen – maar toch ook wel heel mooi, zeker de truien volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020.

Van de week was ik even in de Italiaanse deli(catessenwinkel) van één van mijn beste vriendinnen. Hoe ze daar stond! Bewonderingswaardig gewoon. Sterk en één en al blijmoedigheid, ondanks alles, in haar fuchsia ‘het-is-lente-en-het-is-tulpentijd’-comfort trui.

Truien zijn gewoon het ding van nu. Zacht en troostend. Niet te formeel – we hebben immers geen sociale verplichtingen – maar toch ook wel heel mooi, zeker de truien volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020. Die modetrends laten vooral effen truien zien. Met brede kabels. Niet al te lang maar wel met heerlijke fladdermouwen die zelfs je handen tot aan je vingertopjes bedekken.

Ik ben gelijk maar weer in mijn streetstyle foto’s van de afgelopen modeweken voor lente zomer 2020 gedoken. Hoe gaan we die truien ook al weer dragen? Hier wat snelle vingerwijzingen:

1. Supermooi is het als je voor een monochrome look gaat. Draag een camel trui op een camel rok. Easy!

2. Verder is het heel trendy om vrij felle kleuren met neutrals te combineren. Denk aan fuchsia met beige, oranje met karamel of tabak…

3. Hoe jonger je bent, hoe mooier klassieke combinaties! Dit klinkt vreemd maar is het gewoon zo. Probeer eens een lichtblauwe trui met een donkerblauwe broek en een (moderne) parelketting als je superjong bent. De foto hieronder spreekt voor zich :-)

4. En dan heb je nog de coltrui onder de blazer. Ook supercool, zeker voor het tussenseizoen.

Nog even een paar snelle style regeltjes volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020:

De truien volgens de allernieuwste trends zijn niet al te lang (de mouwen zijn dat wél).

Coltruien zijn en vogue, vooral truien met een wijde col (die laten zich bovendien ook heerlijk dragen).

De kleuren zijn overwegend effen: camel, lichtblauw, gebroken wit maar ook fuchsia (zoals de trui van mijn vriendin) of oranje.

Een schakel- of parelketting zorgt voor een finishing touch.

Truien in lichte kleuren doen het fantastisch met kuitlange rokken (misschien wel in lichte denim) en lichte hoge laarzen.

Tip: kies voor een kleur die bij je huids- en haarkleur past én die je goed kunt combineren met de rest van je garderobe.

Charlotte Mesman voor Trendystyle