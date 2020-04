Modetrends lente zomer 2020. Deze tuinbroeken zijn het ideale kledingstuk voor nu!

Als de modetrends voor lente zomer 2020 één kledingstuk laten zien dat wel heel erg geschikt is voor deze periode, dan is dat de overall in spijkergoed!

Eigenlijk laten de modetrends voor de zomer ze elk jaar zien: overalls, tuinbroeken, noem ze zoals je wilt, in denim. Ook in de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020 komen we deze geliefde items weer tegen. Voor ontspannen dagen rond het huis, op het balkon of in de tuin gaan we voor de klassieke tuinbroek in spijkergoed. Ze zijn in er in lange en korte varianten, en in verschillende kleuren. Voor wat meer geklede gelegenheden die vast weer gaan komen, zijn er chiquere versies. En voor een heerlijk, vrijgevochten hippie gevoel ga je voor een tie-dye variant.

Hoe draag je tuinbroeken en overalls?

Klassieke tuinbroeken met voorstukken en bretels laten zich volgens de allernieuwste modetrends 2020 heel leuk combineren met romantische, geborduurde blouses of gehaakte topjes. Ze geven je dat heerlijke tuingevoel. Een leren sandaaltjes aan je voeten, een kralenketting om je nek. Je wordt er blij van.

Voor een up-to-date zomer 2020 look kun je er ook een streepblouse bij halen. Streepblouses zijn echt helemaal je-van-het!

Overalls met mouwen zijn fantastisch omdat er qua kledingstukken niets te combineren valt. Die ga je opleuken met mode accessoires. Ga voor een kralenceintuur of een smal leren ceintuurtje dat je meerdere malen om je middel draait, draag er een paar stoere laarsjes onder, plant een leuke pet op je hoofd. Mogelijkheden te over!

Voor een chique versie houd je het sober en eenvoudig. Een mooie tas en een paar hooggehakte pumps en klaar ben je. Overigens kun je het overall-idee ook zelf creëren door een broek en een blouse in hetzelfde materiaal met elkaar te combineren. Het voordeel hiervan is dat je de kledingstukken ook los van elkaar kunt dragen, en er weer andere setjes mee kunt maken.

Bekijk de modefoto’s maar eens en laat je inspireren.

TRENDYSTYLE