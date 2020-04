De haarstyling trends voor lente zomer 2020 liegen er niet om: we gaan ons haar weer doen. En met doen bedoelen we: stylen. Niet dat we dat de afgelopen seizoenen niet deden! Ook achter die zogenaamd nonchalante beach waves zat veel werk. Maar voor lente zomer 2020 mag je (laten) zien dat je aan je haar gewerkt hebt. Vergelijk het met de nieuwste modetrends voor zomer 2020. We zien nog steeds sportswear invloeden maar ook die zijn niet meer speels en nonchalant (goodbye, wielrennerbroekje!) maar chic en gesofistikeerd.

Een voorbeeld van beeldig gestyled haar volgens de allerhotste kapseltrends zagen we op de catwalk van Michael Kors. De hoofdingrediënten voor die haar look zijn: een lage zijscheiding waarbij het volle gedeelte een deel van het voorhoofd en (soms) zelfs een oog bedekt en het minder volle gedeelte achter het oor is gestyled. Het haar zelf is bovendien heel mooi geföhnd met een lichte slag.

Dit kapsel kun je op alle haarlengtes loslaten: van lang haar tot middenlang tot kort. Ook als je een pony hebt, kun je ermee uit de voeten. De pony style gewoonweg opzij.

Als we de kapsels gaat bekijken, dan zijn er bij sommige modellen volgens ons tijdelijke extensions aan te pas gekomen zodat het haar langer en voller is (gebruik extensions met clip!).

Heel grappig zijn de zonnebrillen die OVER de lange haarlokken zijn geplaatst. Niet echt praktisch natuurlijk maar wel supercool als je de VIP wilt uithangen.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en experimenteer met deze look. Het is met name een kwestie van goed föhnen na het haarwassen. Trek er zo’n twintig minuutjes voor uit (één van de grootste fouten tijdens het stylen is nog steeds: te vroeg stoppen met föhnen) en bewerk lok voor lok. Dan maak je een diepe zijscheiding en breng je het haar naar de andere kant. Het moet lukken! Ook al hoef je nergens heen, het geeft voldoening om jezelf met zulk mooi haar, helemaal in lijn met de allernieuwste haarstyling trends, te zien!

Succes ermee!

TRENDYSTYLE