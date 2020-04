Modetrends lente zomer 2020. Beha (bralette) in zicht!

Underwear als outerwear is een modetrend die regelmatig terugkomt. Zo komt volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020 de ‘bralette’ weer terug. En chic dat-ie is!

Het is misschien nog wat vroeg voor een modetrend als de ‘bralette‘ maar omdat deze trend enige voorbereiding vergt (buikspieren!) brengen we ‘m alvast ter sprake. De bralette – dat topje dat verdacht veel op een bustehouder lijkt maar anders dan een beha niet veel (op)houdt – is weer terug in de mode. Volgens de modetrends voor lente zomer 2020 gaan we ‘m deze zomer vooral heel chic en geraffineerd dragen.

De meest vernieuwende manier om een bralette, die veredelde beha, te dragen, is in combinatie met een broekpak of short suit. Stem je bralette qua kleur of fantasie op je pakje af. Toegegeven, het niet zo één-twee-drie een outfit waarmee je op werkvloer verschijnt, maar wel een look die het voor feestelijke gelegenheden (die ook deze zomer zeker gaan komen) heel goed kan doen. Voorbeelden van dit soort outfits zagen we bij Michael Kors (zie hierboven) en Fendi (zie de cover foto).

Houd je er niet van om al te veel buik te showen, dan is er een trucje: ga voor een broek, rok of bermuda met hoge taille .

Voor een minder geklede look kun je een bralette (al dan niet in dezelfde kleur) combineren met een colbert en bijvoorbeeld een spijkerbroek. Supercool is het bijvoorbeeld om een effen bralette te combineren met een donker blazertje en een strak spijkerbroekje tot op de knie (gewoon even een oud exemplaartje afknippen). Een paar hoge sandaaltjes eronder, en jij kunt gaan dansen!

Helemaal casual wordt de bralette met een relaxede tie dye spijkerbroek en een zomerse hes, zoals we dat bijvoorbeeld bij Isabel Marant zagen (cover foto). Je kunt ook voor een hedendaagse seventies look gaan zoals bij Fendi (zie de foto hierboven).

En dan zijn er altijd nog de doorzichtige jurken, zoals bij Dior (cover foto), die gewoonweg smeken om een goed gekozen bralette (en hoge onderbroek). Heel vernieuwend en superschattig zijn verder de ontwerpen van Giambattista Valli die beeldige jurken met lijfjes in de vorm van klassieke beha’s showde. Zo kan het ook!

