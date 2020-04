Kapseltrends lente zomer 2020. Verliefd op deze superschattige wavy bob kapsels!

De allernieuwste kapsel trend voor lente zomer 2020 is een wavy bob kapsel. Wij zijn deze helemaal weg van deze superschattige bobjes. Wat jij?

Bob kapsels zijn bepaald geen nieuwigheid. Het halflange kapsel is al jaren lang de absolute winnaar als het om meest geliefde haarsnitten gaat. Maar de bob kapseltjes voor lente zomer 2020 zijn wel héél erg schattig.

De allerlaatste trend is om halflange kapsels met een lichte wave te dragen. De meest ideale haarsnit hiervoor is een halflang kapsel op één lengte. Rechttoe rechtaan, zonder pony of andere franjes.

Heb je een handige huisgenoot dan zou je dit kapseltje bij wijze van spreken zelf thuis kunnen knippen!

De golfbeweging die je op de foto’s ziet, is ook heel gemakkelijk te maken met een oude, beproefde truc: maak na het wassen meerdere vlechten in je haar en laat het aan de lucht opdrogen. Wil je de hairstyling professioneler aanpakken, klik dan even door naar Gouden kapseltip. Een haarcocktail voor mooie krullen.

Op de kapselfoto’s op deze pagina zie je een aantal halflange wavy bobjes. Backstage bij de modeshow van Dsquared2 voor herfst winter 2020 2021 kwamen we verschillende bobjes tegen. Hiermee is direct bevestigd dat deze haartrend voorlopig nog doorzet.

Ook de fashionista’s/influencers pakken de trend van de wavy bobjes goed op. Steile lokken krijgen steeds vaker wat beweging mee.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren! Onthoud: fashion is fun en kapsels zijn dat zeker ook, vooral omdat haar – dat weet iedereen – weer aangroeit. Een beetje experimenteren kan (soms) dus geen kwaad :-)

TRENDYSTYLE