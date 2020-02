Als er nog enige twijfel bestond, is die nu weggenomen. Camel kleuren zijn dé modetrend voor lente zomer 2020. Kleed je van top tot teen in camel en andere natuurlijke kleuren. Nu direct mee experimenteren!

Camelkleuren zijn dé modetrend van het moment. We signaleerden deze trend al eerder maar dat-ie zo huge was, hadden we niet verwacht. Bij de modeshow van Sportmax in Milaan liep zo ongeveer iedereen, dames en heren, in camel of een andere natuurlijke kleur. Haal je camel jas dus maar weer tevoorschijn!

Camel jassen zijn op het moment een enorme hit en die trend gaat ook volgend jaar winter (2020/2021) doorzetten want we zagen ze ook in de allernieuwste modecollecties. Tegenwoordig draag je onder je camel jas een outfit in… je raadt het al… camel kleuren of een variant daarvan. Denk aan een beige rok met een camel trui, of aan een power suit in beige of camel tint. Wil je het helemaal volgens het boekje doen, kies dan tenminste één kledingstuk in (nep)leer.

Ook je modeaccessoires kies je in dezelfde natuurlijke kleurstellingen. Ga voor een camelkleurige of beige tas en idem schoenen. Een andere (niet)kleur die je er nog bij mag halen, is wit. Witte laarzen onder een natuurlijk getinte outfit zijn bijvoorbeeld ook heel cool (witte laarzen is een andere top modetrend die wij tijdens deze Fashion Week letterlijk overal spotten). Opvallend is bovendien de grote aanwezigheid van Bottega Veneta tassen en schoenen. Een beetje fashionista draagt accessoires van dit Italiaanse merk.

Qua sieraden gaan we voor groot: grote goudkleurige schakelkettingen, grote oorbellen, zonnebrillen met goudkleurige frames en donkere glazen. Wil je ook nog een in-trend nagellakje erbij halen, ga dan voor klassiek (donker)rood.

Kortom, niets nieuws onder de zon. Het gaat hier om allemaal klassiekers, en toch ziet het er zo bij elkaar heel eigentijds uit. Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor nieuwe lentelooks.

