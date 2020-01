Een trucje om je garderobe te updaten, is: spelen met de nieuwe modekleuren. Beige is hot. Tips voor een instant update van je modelook!

De beigetinten voor lente zomer 2020 zijn romig van kleur. Eigenlijk kun je de kleuren het beste omschrijven door aan te haken bij ouderwetse snoepjes: boterbabbelaars, stophoest, kaneelkussentjes. Je kunt ook aanhaken bij ijssoorten: hazelnoot, karamel, oké, laten we er ook een beetje vanille bij halen.

Volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020 gaan we gaan we ons van top tot teen in deze beige- en crèmekleuren kleden. Total beige. Total cream. En dan bedoelen we letterlijk alles, dus tassen en – als het even kan – schoenen incluis. Dit is een supertrend om je modelook van nu VANDAAG NOG te updaten. Je hoeft je kast alleen maar af te speuren naar dit soort kleurtjes en ze bij elkaar te combineren.

Niet alleen de combinaties maar ook de materialen zijn interessant, met name de imitatieleren items die we op vele catwalks voor lente zomer 2020 zagen. Bekijk de foto’s op deze pagina maar eens en doe ideeën op voor je eigen modelook.

Tip: zijn de lichte kleuren jouw ding, en heb je een budget (het hoeft niet groot te zijn) voor een paar aankopen, denk dan in de richting van een beige broek in imitatieleer en/of een paar (weerbestendige) laarzen in een lichte kleur. Met een of twee gerichte aankopen kun je je garderobe al updaten. Ze inspireren je om nieuwe combinaties te maken met dingen die je al hebt.

