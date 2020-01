Dit klassieke korte kapseltje is supercharmant. Om op slag verliefd op te worden. Let ook op de warme, chocoladebruine haarkleur. Supermooi!

Er zijn kapseltjes waar je op slag verliefd op wordt. Dat geldt voor dit korte kapsel dat wij bij de Fashion Week in Milaan fotografeerden. Het klopt gewoon helemaal. De zachte, maar besliste haarcoupe, en dan die haarkleur! Chocoladebruin met warme cacaokleurige highlights. Helemaal in lijn met de haarkleurentrends voor lente zomer 2020.

Het mooie aan dit kapsel is de klassieke haarsnit. Deze korte haarcoupe heeft geen matje, en ook geen lange bakkebaarden, zoals we dat tegenwoordig bij veel korte kapsels zien. Niet dat we niet van de moderne korte haarcoupes houden! Integendeel. Kijk maar eens naar het kapseltje van fashion model Ilona Desmet. Dat wil toch iedereen. Maar het kapsel op deze pagina is oneindig stijlvol, geraffineerd en vrouwelijk.

De vormen zijn zacht, het kapsel is lichtjes gelaagd. De onderlaag is donkerbruin (waarschijnlijk de natuurlijke haarkleur), de bovenlaag is wat lichter vanwege cacaokleurige highlights. Het kapsel heeft de kleuren van een… BROWNIE! En juist dat maakt het zo mooi. Dit is puur smullen!

Natuurlijk is hier wel een topkapper aan het werk geweest. Kijk maar eens naar de afwerking in de nek. Ook de styling is perfect. De pony is zijwaarts geföhnd. Al met al hebben we hier te maken met een supergeraffineerd hoofd. Maar wie weet, misschien gaat jouw kapper de uitdaging aan!

