Op het gebied van de make-up gaan we het komende seizoen heel wat beleven. De make-up trends voor 2020 laten een levendig beeld zien. Gloss (en ook glitter) zijn weer terug, de lippenstift wordt weer glanzend, en op de oogmake-up mogen we ons helemaal uitleven. Dit alles tegen een zo natuurlijk mogelijke huid die overigens wel tot in de puntjes verzorgd moet zijn.

#1 Artistieke oogleden

Dit seizoen zien we onze oogleden als een canvas dat we mogen beschilderen zoals we dat willen. Denk even helemaal out of the box. Gebruik verschillende kleuren die nu eens niet in elkaar hoeven over te lopen. Ze hoeven niets bij elkaar te passen. Ga creatief met je oogschaduwpalet om.

#2 Blauwe oogschaduw en eyeliner

Blauw, klassiek blauw, is dé kleur van het jaar, en daar gaan we ook in de make-up mee aan de slag. Blauwe oogschaduw is terug! Van diepblauw tot aquamarijnblauw. Of je nu blauwe, bruine of zwarte ogen hebt, blauw is de kleur!

#3 Lippenstift: van nude tot donker

Qua lippenstift mag lente en zomer 2020 letterlijk alles. Van nude lippen tot donkerrood, bijna zwart. Klassiek rood is ook helemaal terug. Bovendien gaan we weer veel glanzende lippenstift zien. We komen een beetje terug op de matte texturen van de afgelopen seizoenen. Houd je van hoogglans, dan zit je dit seizoen ook goed, want GLOSS is ook weer helemaal hot, voor je lippen maar ook voor je oogleden.

#4 Skin care & pre highlighting

Natuurlijke huidjes zijn hotter dan ooit. Backstage bij de modeshows krijgen de visagisten steeds vaker de opdracht om imperfecties NIET te corrigeren. Dit is een nieuwigheid, een evolutie van het supernatuurlijke huidje dat al jaren in zwang is. Werd er eerst naar een zo natuurlijk mogelijke huid toegewerkt door zo min mogelijk foundation te gebruiken en alleen ‘waar nodig’ te corrigeren, nu is het zo ongeveer de trend om ook imperfecties niet meer te camoufleren.

Wel wordt er gewerkt aan de huid zelf. Huidverzorging is belangrijker dan ooit. Daarnaast wordt de huid geboost met een pre-highlighter die een schitterende glans over de huid ligt. Dan pas komen we aan foundation toe, als we die al gaan gebruiken…

#5 Natuurlijke wenkbrauwen

Niet alleen de huid is dit seizoen natuurlijk, ook de wenkbrauwen worden steeds natuurlijker. We gaan terug naar onze eigen wenkbrauwen! Laat die wenkbrauwen van je icoon maar zitten. Die van jou zijn net zo mooi!

