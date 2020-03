Modetrends lente zomer 2020. Ken jij de ‘short suit’ al?

De allergrootste zomerhit van 2020 wordt waarschijnlijk de short suit. Letterlijk vertaald: het korte pak. Deze modetrend is supercool!

Het blijft ons altijd weer verbazen hoe goed de mode tamtam werkt. Hoe krijgen de modeontwerpers het toch elk seizoen weer voor elkaar om steeds op één lijn te zitten? Qua kleuren en fantasieën kan ik dat nog enigszins begrijpen, want uiteindelijk kopen de modehuizen zo ongeveer allemaal bij dezelfde stoffenfabrikanten in. Maar qua vormgeving zou je toch iets ‘persoonlijkers’ verwachten. Enfin, feit is dat de modehuizen voor lente zomer 2020 massaal voor de ‘short suit’ gingen. ‘Short suit’ zou je letterlijk kunnen vertalen als ‘kort pak’ maar dat kort slaat dan op de broek die voor lente zomer 2020 de vorm van een bermuda aanneemt. (Bermuda’s zijn sowieso superhot)

Een modehuis als Max Mara bijvoorbeeld ging helemaal los op dit thema, en de influencers vinden het prachtig. De short suits in uiterst zachte pastelkleuren van MM zijn dan ook heel mooi.

Ook andere belangrijke modehuizen als Tod’s, Bottega Veneta, Michael Kors, Salvatore Ferragamo, Givenchy, Tom Ford, Chloé en Saint Laurent (kan je het nog volgen?) kwamen met short suits. Het ene ontwerp is nog mooier dan het ander.

Voordat we het hoe, wat en wanneer van deze short suits verder uitdiepen, wilden we je alvast een ‘anteprima’, een preview geven. Laat je gedachten er maar alvast eens over gaan!

TRENDYSTYLE