Kapsel trends 2020: de ‘side swept’ hair look. 2x Looks om mee te experimenteren!

De kapsel trends voor 2020 laten een comeback van de zijscheiding zien. Een zijscheiding is supercool, zeker zoals we ze op de catwalks zagen. Goed voor een instant nieuwe hair look!

Pak de catwalkfoto’s van de afgelopen jaren erbij, of de streetstyle foto’s van de zogenaamde influencers, en je zult vooral veel middenscheidingen zien. Middenscheidingen voerden, en voeren, de boventoon. Maar daar gaat verandering in komen. Op de catwalks voor zomer 2020 maar vooral ook voor winter 2020 2021 – en daarmee lopen we wél eventjes héél ver op de mode vooruit – zagen een comeback van de zijscheiding. Welcome back, side swept hair! We mogen ‘m officieel scharen onder de kapsel trends voor 2020!

Wij juichen het toe. Een zijscheiding is modern en flatterend. Hoe dieper de scheiding, hoe meer volume aan de zijkant van je hoofd. Soms staat zo’n geconcentreerde bos haar aan één kant van je hoofd rijker en weelderiger dan een symmetrisch kapsel met een gelijke hoeveelheid haar aan beide kanten van je hoofd.

2x Hair looks met zijscheiding

Op de catwalks voor herfst winter 2020 2021 zagen we met name twee verschillende side swept hair looks voorbij komen:

1. klassieke zijscheidingen waarbij het haar mooi is geföhnd. Bij Valentino (winter 2020) bijvoorbeeld was het haar superstrak en glad naar achteren getrokken en liep de volle kant als een perfecte lok over het voorhoofd. Ook bij Giorgio Armani (winter 2020) was het haar steil geföhnd maar de lok was net iets minder strak. Bij Loewe en Sportmax (winter 2020) daartegen volgde de volle kant van het haar de haarlijn waardoor het gezicht vrij bleef. Ook hier was het haar heel steil gestyled maar werd het verder los gedragen.

2. creatieve of gewild slordige zijscheidingen met wavy of volumineus haar. Heel speels is bijvoorbeeld de hair look met zijscheiding van Philosophy waarbij het haar van de modellen aan de zijkanten is bewerkt met de wafeltang. Op deze catwalk zagen we ook hair looks zonder wafelkrulletjes, maar met volume vanaf de zijscheiding zelf (zie de cover foto).

Waar wacht je nog op? Maak een zijscheiding en experimenteer.

Tip: heb je al een zijscheiding, probeer ‘m dan eens naar de andere kant te verleggen. Dat levert soms verrassende resultaten op!

