Modetrends 2020. Update je oude spijkerbroeken volgens de allernieuwste modetrends 2020

Spijkergoed is hot, maar dat is geen nieuwtje. Wat wel handig is om te weten, is dat de modetrends voor lente zomer 2020 een mix van de jaren ’70 en de jaren ’80 laten zien. Dat geldt met name voor de allernieuwste spijkerbroeken én spijkerrokken. Enthousiast kopiëren we voor de zoveelste keer de uitlopende pijpen van de jaren ’70 en opnieuw jatten we de hoge tailles uit de jaren ’80.

Ook gaan we weer aan de haal met spijkerbroekjes in microformaat à Daisy Duke van The Dukes of Hazzard. En juist dat soort broekjes kun je gemakkelijk zelf thuis maken van een afgedankt spijkerexemplaar waar je al jaren geen trek meer in hebt. Bedenk van tevoren wel een wat voor modelletje je erin wilt knippen. Zo zagen we bij Isabel Marant in Parijs hoog ‘opgeknipte’ broekjes met hoge taille in jaren ’80 stijl. Bij Dsquared2 daarentegen kwamen de broekjes in superkorte versies maar waren ze wat minder ‘opgesneden’ en hadden ze een wat lagere taille. Bij Philosophy zagen we langere shorts met een uitgesproken jaren ’80 karakter (zie de foto hieronder). Kortom: ga niet zomaar knippen maar kijk eerst even wat de modetrends voor lente zomer 2020 gaan doen.

Afdankertjes vormen ook een perfecte basis voor de spijkerbermuda’s (yes, cool!) die we dit seizoen gaan dragen. Rechte of wijde spijkerbroeken laten zich gemakkelijk omvormen tot geklede over knee bermuda’s die zich geweldig laten combineren met een mooie witte (jaren ’70) bloes. Slim fit spijkerbroekjes zijn fantastisch voor een pittige, strakke knielange spijkerbroek die je à la Celine of Saint Laurent met een donkerblauw blazertje draagt. Of in je vrije tijd met een stoere sneaker of een mooie slippertje.

Ben je meer van de rokken, dan kom je dit seizoen aan je trekken met de spannende jaren ’70 exemplaren. Ook hier kun je verschillende kanten op. Je kunt kiezen voor een licht gérend model of een recht modelletje met superhoge split. De modetrends voor lente zomer 2020 laten lengtes van in ieder geval over de knie zien, maar het mag ook langer. Wie bovenstaand model thuis weet te freubelen, is een held!

Kijk je oude spijkerbroeken er maar eens op na en haal de keukenschaar tevoorschijn :-)

TRENDYSTYLE