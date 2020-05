Modetrends lente zomer 2020. 4x Modelooks van fashionista Caro Daur. Laat je inspireren!

Wat is er veel gebeurd sinds de internationale Fashion Weeks van februari 2020! Sommige modetrends voor lente zomer 2020 zijn nog steeds actueel, in andere modetrends hebben gewoonweg geen zin meer. Thuiswerken heeft geleid tot een lossere, casual dress code. Maar langzaam maar zeker gaan we ons weer een beetje kleden. Voor onszelf, voor de mensen om ons heen, omdat het mooie weer ons daartoe uitnodigt, omdat we er blij van worden…

Laten we eens terugkijken naar februari 2020, naar wat we toen droegen en wat we nu nog steeds dragen (en wat niet meer). We nemen vier fashion looks van de succesvolle fashionista Caro Daur als uitgangspunt.

Modetrends lente zomer 2020. Leer op leer

Total leather outfits. Leer op leer. Of het nu om nepleer of echt leer ging. Het was hot. Maar het lijkt ons er nu het moment niet meer voor. Het is gewoon even too much.

Black and white?

Zwart-en-wit is en blijft een klassieker. Superchic! Ook de grote schakelketting is in de mode. Maar waar gaan we zo gekleed heen?

Shorts en een stoere blazer? Jazeker!

Shorts, een stoere blazer en boots waarmee je de hele wereld aankunt. Dit is een outfit waar we op dit moment mee uit de voeten kunnen. Ga voor iets stoers! Kleed je powerful!

Minirokje, minitruitje en creeper boots?

Deze look is wat minder stoer maar wel heel geschikt voor ons actuele huis-tuin-en-keukentje-leventje :-) De creeper boots kun je vervangen door een paar slippers of foeilijke sandalen :-)

Houd vol, stay safe, be trendy!

