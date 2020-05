De brillen trends voor lente zomer 2020? Retro! Cat eye brillen in jaren ’50 stijl zijn terug in de mode. Je draagt ze te pas en te onpas. Juist dat maakt ze zo leuk. Deze brillen staan iedereen goed!

Om de brillen en zonnebrillen voor lente zomer 2020 kun je niet heen! De leidraad is retro. De stijlen lopen uiteen van megagrote jaren ’70 monturen tot sensuele cat eye modellen in jaren ’50 stijl. Vooral die vintage cat eye modellen zijn flatterend. Ze maken een rond gezicht smaller en de opwaartse lijnen maken jong. Net zoals alle opwaartse lijnen hebben ze een ‘liftend’ effect. Daardoor staan ze iedereen goed.

De ‘zogenaamd’ strenge schooljufuitstraling van de jaren ’50 cat eye brillen is een challenge voor fashionista’s en VIPs. In combinatie met een moderne outfit is zo’n montuur onweerstaanbaar elegant en vrouwelijk. Volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020 draag je dit soort brillen nu eens niet bij een kokerrok met twinsetje en parelketting maar bij een casual outfit of een supermoderne look.

Kortom, je kunt ermee gaan joggen, thuiswerken, naar de supermarkt of naar een dineetje. De cat eye brillen in jaren ’50 stijl enorm veelzijdig en bijzonder leuk omdat ze je karakter en persoonlijkheid verlenen. ‘Wie bedoel je? Oh, dat meisje met die cat eye bril?’ Juist ja!

Bekijk de monturen op de foto’s maar eens. Wie weet, ziet jouw nieuwe (lees)bril of zonnebril er zo juist. Super hip!

