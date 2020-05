Modetrends zomer 2020. Total white. Sportief, romantisch, chic, tomboy. Kies je stijl!

Wit is zomers. Wit is altijd in de mode. Volgens de modetrends voor lente zomer 2020 gaan we van top tot teen in het wit. Welke stijl? Wat jij wilt!

Total white. Wit van top tot teen is één van de hotste modetrends van het moment. En dan hebben we het niet alleen over je outfit zelf maar ook over je modeaccessoires, inclusief je witte schoenen of laarzen, en misschien wel een witte haarband. Op de catwalks voor lente zomer 2020 zagen we ongebruikelijk veel total white outfits. En de stijlen liepen enorm uiteen. Van superchique big-shoulder-jurken met gevlochten, hooggehakte sandalen bij Bottega Veneta tot relaxade witte joggingpakken bij Iceberg. Van witte, romantische seventies jurkjes bij Isabel Marant tot smetteloos witte ‘Vestaalse’ jurken (maar ook shorts met topjes) bij Sportmax.

Wit is veelzijdig. Maar wit is vooral heel erg zomers. Wit stemt blij. Wit staat voor schoon en jong. Wit staat iedereen goed. En net zoals je linnen kleding vanaf mei weer mag gaan dragen, mag je vanaf deze lentemaand ook weer van top tot teen in het wit.

Het is ongelooflijk hoeveel kanten je met wit opkunt. Ook de modeaccessoires spelen daarbij een rol. Draag zilverkleurige, etnische kettingen bij een seventies jurkje maar ook bij een androgyn driedelig broekpak; draag een witte hooggehakte sandaaltjes met bandjes rond je enkels onder een moderne, korte optische wit jasjurk. Draag witte sneakers onder een wit joggingpak. Trek de stijl die je kiest in het extreme door of ga voor shocking contrasten. Speel met de mode, speel met vormen, lijnen en details. Wit is er de (niet-)kleur bij uitstek voor.

TRENDYSTYLE