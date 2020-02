Modetrends lente zomer 2020. Lang leve de jaren ’70. Ga voor die seventies look!

Daar zijn ze weer! De jaren ’70. Lang leve de seventies look. Haal je broek met wijd uitlopende pijpen maar weer tevoorschijn! 26 Tips voor een up-to-date seventies look.

Céline, Alberta Ferretti, Etro… Het zijn zomaar een paar namen van modehuizen die voor lente zomer 2020 helemaal op de seventies toer zijn gegaan. Een 2.0 (3.0, misschien zelfs wel 5.0) seventies look wel te verstaan. Hieronder vind je onze tips voor een jaren ’70 look volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020.

Dit zijn de items en combinaties voor een actuele seventies modelook:

1. Spijkerbroeken met hoge taille en wijd uitlopende pijpen

2. Spijkergoed op spijkergoed

3. Afzaklaarzen

4. Superlange, dunne kettingen (of koorden) met bedels of kwastjes

5. Hot: de spijkerbermuda met daaronder hoge laarzen

6. Knielange spijkerrokken met stroken

7. Romantische blousons met stroken en wijde mouwen

8. Hoofdbanden

9. Zwierige jurken met daarover een spijkerjack

10. Korte, gebloemde jasjes

11. Patchwork

12. Vrouwelijk bloesjes met halsstrikken of broderie

13. Bloezen met puntkragen!

14. Bontgilets

15. Suède jasjes, broeken en topjes

16. Bloemmotiefjes en pastelkleurige fantasieën

17. Zadeltassen in bohémien stijl

18. Etnische metalen kettingen, armbanden en oorbellen

19. Jasjes met franjes

20. Suède ceintuurs met gespen met metaalbeslag en gekleurde stenen

21. Kaftanjurken

22. Bruin en oranje

23. Grote hoeden

24. Haaksels en gehaakte tassen

25. Platte, leren sandalen

26. Tie & dye

OMG! Maar dit is de jaren ’70 ten voeten uit! Van heel veel vernieuwing van de seventies look was er op de catwalks voor lente zomer 2020 niet echt sprake. Wel goot Céline er een extra chic sausje overheen door mooie combinaties te leggen. Mooie jasjes, schitterende blouses, mooie handtassen. Het Italiaanse modehuis Etro vulde zijn romantische jaren ’70 aan met dierenprints en items in blauwwitte strepen zoals die voor lente zomer 2020 helemaal hot zijn. De fantasieën van Etro zijn bovendien ronduit schitterend. Alberta Ferretti ging voor veel haaksels en typische jaren ’70 kleuren maar haalde er, net zoals Etro, frisse streepmotieven in het blauw (maar ook oranje) bij. Houd jij van de seventies, dan kun je je hart ophalen. Gelijk mee experimenteren!

TRENDYSTYLE