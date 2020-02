Mode lente 2020. 5 Trendy mode ideeën: van rode lakschoenen tot frisse dierenprints

Het mag dan nog geen voorjaar zijn, het is nooit te vroeg om te experimenteren met de nieuwste mode trends voor lente zomer 2020. Niet dat je direct ontzettend moet gaan kopen en spenderen. Veel dingen heb je misschien al in je kast hangen. Of misschien kun je items van vorig jaar boosten met een enkele gerichte aankoop. Wij hebben 5 spannende mode ideeën van de catwalks voor je.

#1 Dierenprints in een verfrissende voorjaarsversie

Blauw-met-witte-strepen worden dé voorjaarshit. En laten ze nu eens een heel spannende match vormen met luipaardprints, vooral met de lichte versies. Hier kan iedereen wel iets mee, toch?

#2 Zachte blauweregentinten voor het voorjaar

Het voorjaar is altijd een moment waarop we veel pasteltinten zien. Elke lente zijn ze weer anders. Dit jaar neigen de pastels meer naar de sorbetvariant. Blauweregen en koude roze tinten zijn trendy. Ze doen het heel mooi met lichte natuurlijke kleuren.

#3 Balletjesfeest!

Doe mee aan het balletjesfeest! Balletjes zijn superchic en weer helemaal terug in de mode. Trek je kast open. Je hebt vast nog ergens een balletje of spikkeltje liggen. Alle ballen verzamelen! :-)

#4 (Imitatie)leer in natuurlijke kleuren

Imitatieleer is de absolute winner van voorjaar 2020. Broeken, blousons, jurken, rokken, alles komt in (imitatie)leer. Deze trend is geschikt voor iedereen. Van jong tot niet meer piep. Je kunt (nep)leer zo stoer of elegant dragen als je wilt.

#5 Rode lakschoenen en meer…

Mix and match. Maak ogenschijnlijk onmogelijke combinaties. Maak een uurtje vrij en ga je garderobe creatief te lijf. Soms kun je weer zo blij zijn met iets dat je al had. Hoe onmogelijk de combi’s mogen zijn, zie je op de foto hierboven. By the way, rode lakschoenen zijn dus helemaal HOT!

